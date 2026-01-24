5 diseños de uñas negras para celebrar San Valentín: dile adiós al rojo

Febrero es el mes del amor por lo que todo se ambienta para celebrar San Valentín. Los colores que no pueden faltar son el rojo y el rosado, pero en este 2026 el negro ha venido a apoderarse de la escena. Estos son los mejores diseños de uñas.

Es por esto que si eres de quien adorna sus uñas de acuerdo a la situación pues debes dejar de lado lo tradicional e inclinarte por las uñas negras. Es una alternativa sofisticada, elegante y con mucha personalidad. Celebra el amor desde un lado audaz y contemporáneo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas negras?

Corazones negros minimalistas

En este diseño se opta por corazones negros sobre una base nude o rosadas traslúcidas que aportan un estilo limpio, delicado y moderno. Haz pequeños detalles gráficos, como micro corazones, puntos o trazos finos que aportarán un toque romántico.

Estas uñas son muy elegantes.|Instagram

French reinventado

La manicura francesa no pasa de moda pero en esta ocasión se ha reinventado con puntas negras en forma de corazón, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y tendencia.

Esta versión es muy romántica.|Instagram

Lo que tienes que hacer es sobre bases naturales o milky realizar los corazones para elevar el diseño. Tu manicura será gráfica, sofisticada y coqueto.

Efecto glossy

Si te gusta resaltar en todo momento pues debes optar por los diseños con corazones negros efecto dripping o glossy que evocan un romance intenso. El brillo profundo del esmalte negro aporta dramatismo, mientras las formas fluidas le dan un aire fresco y sensual.

Romance alternativo

Este es un diseño que incorpora detalles como flores pequeñas, corazones negros y polka dots sobre bases traslúcidas que reinterpretan el romanticismo desde una perspectiva más alternativa.

Esta es una opción muy bonita.|Instagram

Corazones delineados

Por último, tenemos este diseño que apuesta por líneas finas y composiciones gráficas para obtener un tono artístico. Puedes utilizar una base nude o rosadas y realizar trazos minimalistas.