5 diseños de uñas negras para celebrar San Valentín: dile adiós al rojo
El color negro ha llegado para desplazar a lo tradicional por lo que debes animarte a un cambio. Estos son los mejores diseños de uñas.
Febrero es el mes del amor por lo que todo se ambienta para celebrar San Valentín. Los colores que no pueden faltar son el rojo y el rosado, pero en este 2026 el negro ha venido a apoderarse de la escena. Estos son los mejores diseños de uñas.
Es por esto que si eres de quien adorna sus uñas de acuerdo a la situación pues debes dejar de lado lo tradicional e inclinarte por las uñas negras. Es una alternativa sofisticada, elegante y con mucha personalidad. Celebra el amor desde un lado audaz y contemporáneo.
¿Cuáles son los mejores diseños de uñas negras?
Corazones negros minimalistas
En este diseño se opta por corazones negros sobre una base nude o rosadas traslúcidas que aportan un estilo limpio, delicado y moderno. Haz pequeños detalles gráficos, como micro corazones, puntos o trazos finos que aportarán un toque romántico.
French reinventado
La manicura francesa no pasa de moda pero en esta ocasión se ha reinventado con puntas negras en forma de corazón, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y tendencia.
Lo que tienes que hacer es sobre bases naturales o milky realizar los corazones para elevar el diseño. Tu manicura será gráfica, sofisticada y coqueto.
Efecto glossy
Si te gusta resaltar en todo momento pues debes optar por los diseños con corazones negros efecto dripping o glossy que evocan un romance intenso. El brillo profundo del esmalte negro aporta dramatismo, mientras las formas fluidas le dan un aire fresco y sensual.
Romance alternativo
Este es un diseño que incorpora detalles como flores pequeñas, corazones negros y polka dots sobre bases traslúcidas que reinterpretan el romanticismo desde una perspectiva más alternativa.
Corazones delineados
Por último, tenemos este diseño que apuesta por líneas finas y composiciones gráficas para obtener un tono artístico. Puedes utilizar una base nude o rosadas y realizar trazos minimalistas.