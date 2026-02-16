Estos son los 6 mejores cortes de pelo para evitar el calor esta primavera y lucir increíble

Se viene el calor fuerte a CDMX y al resto de la CDMX y, junto a este, el sudor, la incomodidad y el exceso de calor. Si te quieres preparar para el clima caluroso de la primavera, lo que vas a necesitar es un corte fresco y muy en tendencia para lucir siempre espectacular, con mucho estilo y lo mejor de todo: algo fácil de peinar para no sudar en el intento.

6 cortes que te harán sentir fresca en clima caluroso esta primavera

A continuación te dejamos 6 opciones que te harán lucir bella y hermosa al mismo tiempo que te sientes fresca y moderna:

1. Corte Pixie: fresco y sofisticado

En primer lugar, te recomendamos el pixie, el cual sigue y seguirá siendo uno de los más prácticos, sobre todo para climas calurosos. Este corte dejará despejado tu cuello y nuca, lo que te hará sentir fresca. Además, este estilo requiere poco mantenimiento y aporta un aire elegante y juvenil al instante.

|Imágenes de Pinterest

2. Bob corto: clásico que nunca falla

El bob es perfecto si prefieres algo más largo, pero al quedar por encima de los hombros, te ayudará a evitar el calor y sudor excesivo por el clima. Lo mejor de todo es que funciona perfecto con cualquier tipo de pelo, ya sea liso u ondulado.

El corte bob es el peinado más versátil para casi todo tipo de rostro. |(ESPECIAL/Pinterest)

3. Shag corto: volumen ligero y moderno

El shag es una versión corta, apuesta por capas suaves que dan movimiento sin generar peso, lo cual es muy bueno para climas calurosos. Además, es un look divino para aquellas personas que buscan algo relajado sin peinar demasiado.

|Crédito: Pinterest Ryder

4. Buzz cut: el más fresco de todos

Si eres una mujer más atrevida y confías plenamente en tu estilo, el apado femenino es una opción liberadora. No solo elimina el calor, también resalta rasgos faciales y proyecta mucha seguridad.

5. Undercut: estilo rebelde y funcional

El undercut es un corte muy elegante y femenino. Mantiene el cabello largo arriba mientras rebaja los laterales y la nuca. Así reduces calor sin perder versatilidad para peinarte de distintas formas. Es probable que tardes un poco más en peinarte, pero lucirás siempre increíble.

|Crédito: Pinterest

6. Bixie: mezcla perfecta entre bob y pixie

El bixie combina lo mejor de dos de los estilos cortos más coquetos y frescos. Es bastante ligero y con suficiente textura para jugar con peinados sin esfuerzo diario.