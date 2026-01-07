6 diseños de uñas con efecto mármol: quedan elegantes y te harán ver sofisticada

Los diseños con efecto mármol son una de las tendencias para uñas que arrasarán este 2026 y su auge no es casualidad. Esto ya que se trata de un estilo discreto y sofisticado que puede recrearse en casi cualquier color, por lo que es posible llevarlo para cualquier ocasión sin que luzca exagerado .

¿Cómo son los diseños de uñas efecto mármol?

Como su nombre lo dice, las uñas marmoleadas están inspiradas en la piedra natural y su deslumbrante apariencia con degradados entre varias intensidades de un mismo tono. En el caso de los diseños de manicure, se le han adjudicado distintos colores y efectos degradados, lo que lo hace una alternativa versátil y muy elegante para usarse en eventos formales , para el trabajo, para la escuela o simplemente para lucir linda en el día a día.

1. Uñas efecto mármol color magenta

Para las que disfrutan de los tonos vibrantes y que inyecten de vida al instante, los diseños de uñas marmoleadas en magenta son la mejor opción. Todo gracias a que este tipo de esmaltes son muy vistosos y dan una apariencia de vitalidad casi instantánea.

Los diseños de uñas con efecto mármol se ven muy elegantes|Pinterest

2. Diseños de uñas marmoleadas efecto nube

De acuerdo con las predicciones de Pantone, el color definitivo para el 2026 es el "Cloud Dancer", que no es el típico blanco, sino que tiene ciertos destellos de luz que lo distinguen. En el nail art esta tendencia de colorimetría se hará presente con diseños de uñas que parecen nubes por sus toques aperlados, una combinación que es clásica y elegante.

3. Manicure de mármol inspirado en el cielo

Siguiendo con las inspiraciones en las nubes y el cielo, las uñas de efecto mármol en tonalidades azules estarán entre los diseños más pedidos de todo el año. Lo mejor es que al ser un tono con tantas variaciones, pueden salir varios modelos de un mismo estilo y va bien en siluetas cortas o largas.

4. Diseños de uñas nude con efecto de mármol

Tratándose de manicures sofisticados, el rosa es un acierto y esto aplica también para la tendencia de uñas tipo mármol. La apuesta segura son los esmaltes "rose gold" o nudes, que se mimetizan con el tono de piel y son perfectas para un resultado discreto.

5. Uñas marmoleadas color verde

El verde es un tono idóneo para atraer la abundancia y qué mejor que llevarlo hasta en los diseños de uñas marmoleadas. Para estas ocasiones, los esmaltes verdosos son una opción que no falla. Si buscas algo juvenil y elegante, combina intensidades con efecto degradado.

6. Manicure tipo mármol colorido

Otra alternativa para las que prefieren los diseños de uñas llamativos, pero que no caigan en lo saturado , es el manicure de efecto mármol que combina dos o más colores en un mismo estilo. Puedes recurrir a tonos contrastantes o armar tus propias combinaciones.