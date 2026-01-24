7 cortes de cabello liso para decirle adiós a la plancha

Si estás pensando en hacer un cambio de look pues tenemos las mejores opciones para que tu pelo luzca hermosos todo el tiempo. Estos cortes de cabello ayudarán a que tu melena mantenga la forma y se vea liviano.

En esta oportunidad te vamos a contar sobre aquellas opciones que añaden volumen sin necesidad de agregar nada más. Además son fáciles de peinar y puedes lucir bien sin mucho esfuerzo.

¿Cuáles son los cortes de cabello liso?

Long bob

El long bob es uno de los favoritos en los salones de belleza debido a su versatilidad. Es ideal para el pelo muy liso, puedes obtener los bordes rectos y la raya en medio, pues obtendrás una expresión de minimalismo, estilo y elegancia.

Bob francés

Luego tenemos este corte que está ganando terreno ya que brinda mucho estilo. Si quieres un buen cambio

de look pues esta es una gran opción.

Pixie

Hay quienes tienen el pelo demasiado liso por lo que el pixie es una gran opción. Los estilistas lo recomiendan por lo que tienes que utilizarlo al menos una vez.

Melena larga con capas

Este es un corte que popularizó Jennifer Aniston en los 90. Tiene sencillez y el movimiento para cabelleras lisas y finas.

Shag

Un estilo ideal para tener una cabellera con movimiento y favorece a todos. La característica consiste en cortar capas partiendo desde la zona superior del pómulo, dejando las puntas entrecortadas y creando mucha textura.

Bowl cut

El famoso corte tazón que se ha utilizado toda la vida. Puedes optar por llevarlo corto o un poco más largo en la nuca.

Boy cut largo

Por último, tenemos este corte que aporta muchísima elegancia. Lo importante es que sea corto pero no mucho. Tienes que añadir un fleco largo y de lado para que perfile el rostro.

Estos cortes de cabello son ideales para lucir una cabellera hermosa y no perder el encanto de tu melena.