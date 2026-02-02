7 diseños de uñas para pies semipermanente: se ven bonitas y sencillas

Los pies son parte fundamental de la imagen y llevar las uñas arregladas habla mucho del cuidado personal . Y si te gusta usar sandalias, una forma sencilla de lucir impecable consiste simplemente en recurrir a diseños de pedicure que se ven lindísimos y le dan un toque único a tus atuendos, pero sin saturarlos.

Y este 2026, entre las tendencias de belleza que estarán arrasando, está la técnica de gel semipermanente, con la que es posible crear estructuras delicadas y de gran durabilidad. Así tendrás la confianza de que en cualquier momento podrás usar tus zapatos abiertos preferidos y se verán espectaculares, especialmente ahora que se acerca la primavera.

7 diseños de uñas para pies que son elegantes y están en tendencia para 2026

Pedicure efecto "nacarado". Si quieres un diseño brilloso sin que sea "exagerado", los efectos nacarados son una excelente alternativa para lograrlo. Un tono que es atemporal y luce sofisticado, es el blanco o perla.

Rosa tipo nude en match. Si eres de las que disfruta cuidar hasta el más mínimo detalle de tus looks, entonces los diseños de uñas "matcheados" de pies y manos son ideales para que siempre luzcas arreglada. Las tonalidades rosadas le quedan a cualquier tono de piel, aunque puedes elegir el color de gel semipermanente que mejor vaya con tu estilo.

Blanco tipo "champán". Si de esmaltes elegantes hablamos, el tono "champán" siempre luce precioso y hace que la imagen completa luzca perfecta hasta en el último detalle. Apuesta por las siluetas cortas y perfectamente delineadas.

Uñas "de chocolate". El color café suele pensarse como exclusivo del otoño, pero lo cierto es que queda bien en cualquier época del año y se ve increíblemente bien. Para que se vea mejor, aplica un baño de gel.

Diseños de uñas para pies "románticas". Ya sea que quieras inspiraciones temáticas para San Valentín

Pedicure francés reinventado. Es más que sabido que los diseños de uñas francesas son infalibles para una imagen radiante, pero lo cierto es que hay quienes lo consideran aburrido cuando se limita a rosa y blanco. Así que si te gusta la técnica, pero quieres algo más llamativo, entonces puedes reinventarlo con otras versiones de gel semipermanente e incluso hacer fusiones distintas para cada dedo.

Uñas de los pies con efecto "cat eye". Un trend de manicure y pedicure que definitivamente seguirá presente todo 2026, son los diseños de uñas "ojo de gato"