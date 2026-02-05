Las uñas coffin son un estilo que no son para todas, ya que son un poco extravagantes debido a su tamaño grande y alargado. No obstante, son buena opción para ocasiones especiales, como este Día de San Valentín 2026, para que luzcas preciosa en una cita romántica con tu pareja o una cena con los amigos. Estas son las 49 ideas de decoración con globos para sorprender este 14 de febrero.

Antes de optar por este modelo, se debe entender que las uñas coffin se han vuelto tendencia en los últimos años, ya que algunas de las celebridades las han comenzado a utilizar. El objetivo de ello es que la estructura aparente la forma de un ataúd, debido a su forma alargada y la punta estrecha, por ello también recibe este nombre. Estos son los 8 modelos que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Si bien este estilo de uñas es utilizado más en tonos oscuros, también lucen perfectas en colores más claros, como lo serán estos 7 diseños para el Día del Amor y la Amistad. Cabe señalar que todas tendrán una imagen impregnada alusiva a la celebración del 14 de febrero.

Las mejores uñas coffin para lucir en San Valentín

1. French

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

2. Nude

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

3. Lechosas

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

4. Corales

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

5. Rojo pasión

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

6. Efecto de ojo de gato

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

7. Rosa pastel

7 diseños de uñas para San Valentín 2026 en estilo coffin: están preciosas|Pinterest

Lo que debes saber de las uñas coffin

Un artículo del portal Uñas y Estética recomienda que si se opta por el tipo de uñas coffin se debe tomar en cuenta que para lograr un mejor acabado y alargado, elija las acrílicas. Lo anterior, ya que también se puede lograr en naturales, aunque no lucirían de la mejor manera.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que se debe tener cuidado, a fin de no estropear la manicura, ya que debido a que son alargadas son frágiles y se pueden quebrar a los pocos días si se realizan actividades físicas o que involucren demasiado las manos.