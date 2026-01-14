7 ideas de peinados con corte bob recto con y sin flequillo que está en tendencia: lucirás elegante

Si quieres darle un cambio radical a tu cabello, el corte bob te ayudará a sentirte diferente sin sacrificar el glamur y la belleza. Por eso, en esta selección te mostramos siete ideas de peinados con el estilo recto, con y sin flequillo que es tendencia.

Para expertos en belleza, el corte bob recto es un as bajo la manga cuando quieres que el cabello sea el protagonista de tu look y haga todo por ti. Según Glamour, este peinado es una obra maestra para mujeres con el cabello fino y lacio, pero encaja perfecto en otros tipos de pelo ; lucirás moderna, elegante y chic.

Una por una, las ideas de peinados con corte bob recto que se ven hermosos

Blunt bob recto sin flequillo: corte a una sola longitud con líneas limpias y acabado pulido que transmite minimalismo moderno; queda sofisticado con blazers estructurados, pantalones de sastre y blusas de seda para un look ejecutivo elegante.

Así luce el corte Blunt bob recto sin flequillo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Liquid bob con flequillo micro (efecto cristal): bob recto con flequillo muy corto y brillo intenso que da sensación de “pelo líquido”; ideal para vestidos negros de cóctel, tacones y accesorios minimalistas en eventos formales.

Bob recto con raya al medio sin flequillo: clásico y pulido, con caída lisa y simétrica que enmarca el rostro; combina perfectamente con camisas blancas impecables y faldas lápiz o pantalones wide-leg para saldo de oficina chic.

Bob cuadrado con flequillo recto: versión recta con fleco frontal definido que suaviza las facciones; armoniza con vestidos midi femeninos, prendas en tonos neutros y zapatos de tacón bajo para looks daytime elegantes.

Mira estos peinados con corte bob recto con y sin flequillo que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Bob francés suave con flequillo cortina: bob recto ligeramente texturizado con flequillo dividido suave que aporta un aire parisino effortless; va muy bien con jeans oscuros, blusas fluidas y trench coat para un chic casual moderno.

Bob recto con ondas suaves (S-shape): corte recto adaptado con ondas ligeras que crean movimiento y sofisticación sutil; óptimo con vestidos fluidos, faldas vaporosas o conjuntos monocromáticos para eventos diurnos.

Laser line bob sin flequillo: bob recto preciso a la altura de la mandíbula enfatizando pómulos y estructura facial; se ve muy elegante con trajes de dos piezas, tops de punto y accesorios metálicos para un estilo moderno y pulido.

Por qué el corte bob es el mejor de todos

El corte bob es el mejor de todos para algunos estilistas debido a que es uno de los peinados que se adaptan mejor a casi cualquier forma de rostro. De esta manera, cualquiera puede unirse a la tendencia y buscar su propio estilo a través de los diferentes peinados, ya sea en largo, corto o cuadrado.

Para saber si te queda bien, puedes hacer la regla de los 5.7 cm. Según Elle, este método fue creado por John Frieda y es muy fácil: ponte frente al espejo en una posición ¾ para que puedas ver tu barbilla y mentón. Coloca un lápiz sobre el mentón en dirección horizontal hacia la oreja. Luego, pon una regla en posición vertical, partiendo del lóbulo de la oreja para abajo. Al final mira el ángulo recto que se formó y mide esa distancia, si supera los 5.7 cm, no te conviene el bob.