OJO: este es el color que tendrá la tendencia en 2026 y que todos usarán para verse bien

Las tendencias cambian cada año, pero hay un color que logra imponerse por su impacto y versatilidad. Para 2026, uno en particular se perfila como el favorito absoluto, ya que realza la imagen, transmite confianza y se adapta fácilmente a distintos estilos, convirtiéndose en la elección que todos querrán usar para verse bien.

Según expertos de la revista de moda Vogue, este año el gran protagonista será el naranja, reflejando un cambio claro en la forma de vestir, decorar y expresarse.

Las razones por las que el naranja será el color del 2026

Transmite energía y optimismo: en un contexto donde se buscan emociones positivas, el naranja representa vitalidad, entusiasmo y alegría.

Aporta calidez y cercanía: es un color envolvente que hace que los espacios y los looks se sientan más humanos y acogedores.

Es versátil en sus tonalidades: desde el terracota y el durazno hasta el naranja quemado, se adapta tanto a estilos elegantes como casuales.

Favorece a distintos tonos de piel: bien elegido, realza el rostro y aporta luminosidad sin ser excesivo.

Conecta con la tendencia natural y artesanal: sus tonos recuerdan a la tierra, al sol y a los materiales orgánicos, muy presentes en la moda y el diseño actuales.

Rompe con los neutros tradicionales: ofrece una alternativa fresca al blanco, beige o gris, sin resultar estridente.

Las mejores maneras para combinar el color naranja

Especialistas del portal Instyle compartieron las mejores combinaciones para hacer que el naranja se vea versátil, fácil de llevar y lleno de estilo, tanto en moda como en decoración:

