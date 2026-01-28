En los últimos años, se ha vuelto tendencia los peinados aesthetic, que en español se refiere a estéticos, que combina diferentes estilos para que te veas espectacular. En esta ocasión traemos para ti 7 ideas, los cuales son sumamente fácil de hacer, ya que solo te costará 5 minutos de tu tiempo. Conoce estos 7 ejemplos que rejuvenecen a las mujeres a los 60 años, son variaciones que quedan perfectas.

De acuerdo con un artículo de All Tings Hair, los peinados aesthetic tienen ciertos criterios que se deben tomar en cuenta para lograr uno perfecto, como es la utilización de hebillas, broches, scrunchies y diademas, por mencionar algunos accesorios. Estas son las 12 ideas de cortes de pelo corto para mujer, son variaciones que te encantarán.

Los peinados aesthetic más sencillos

1 Torzadas: El peinado es un estilo de los 90´s, que se compone de una serie de torzadas. Le puedes agregar algunos accesorios.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

2. Broches: Es el peinado ideal para hacerlo en un tiempo límite de 5 minutos, pues solo basta con utilizar un par de broches para lucir genial.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

3. Flequillo recto: La tendencia y moda de los 2000´s que le va bien a las mujeres con frente amplia y es sumamente de hacer, pues solo basta con peinar.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

4. Trenzas con ligas de colores: Si bien este peinado te puede demorar poco más de 5 minutos, lucirás genial al tener trenzas clásicas con ligas de muchos colores.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

5. Capas noventeras: Este más que un peinado es un corte de pelo con capas, que fue la moda durante los años 90 al ser utilizado por artistas.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

6. Clips de mariposa. Un peinado que puedes utilizar durante verano, pues solo basta con tener este tipo de clips para sujetar tus torzadas.

7 peinados bonitos que se ven aesthetic y no te toma más de 5 minutos hacerlos|Pinterest

7. Trenza de lado: Lo importante de este look es la textura de las trenzas, a fin de que se vean pulcras y así puedas lucir espectacular.