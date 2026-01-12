7 peinados con corte mariposa para cabello largo: destaca tu cara y te verás hermosa

Si tienes el cabello largo y quieres cambiar de look con un peinado con el que vas a la segura, sin duda puedes apostar por el corte mariposa. En esta selección te compartimos siete ideas que destacarán tu rostro y te harán lucir hermosa.

Muchas se preguntan cómo hacer el corte mariposa, sin saber que en realidad es muy sencillo. Según la revista de moda Vogue, este peinado es ideal para melenas largas, ya que aporta movimiento sin sacrificar la longitud. Checa estas ideas inspiradoras que no te defraudarán.

Uno por uno, los peinados de corte mariposa para cabello largo que se ven hermosos

Mariposa clásica con capas largas: deja capas suaves y escalonadas desde las mejillas hacia abajo para enmarcar el rostro y dar movimiento, usando una raya al centro y un secado con cepillo redondo para volumen; queda perfecto con looks casual chic o boho.

Así es el corte de cabello Mariposa clásica con capas largas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte mariposa con curtain bangs (flequillo cortina): además de las capas, corta un flequillo curtain que se abra suavemente desde el centro a los lados, peinándolo con secador hacia afuera; ideal con vestidos románticos o outfits vintage .

además de las capas, corta un flequillo que se abra suavemente desde el centro a los lados, peinándolo con secador hacia afuera; ideal con . Mariposa con ondas sueltas: tras el corte, haz ondas suaves con tenaza en secciones medianas para realzar cada capa y dar un efecto “wings” (alas); funciona increíble con ropa playera o estilo bohemio .

tras el corte, haz ondas suaves con tenaza en secciones medianas para realzar cada capa y dar un efecto “wings” (alas); funciona increíble con . Mariposa en cabello lacio pulido: mantén las capas definidas con plancha liviana y producto protector, dejando la parte frontal ligeramente arqueada hacia afuera para suavizar las facciones; queda elegante con looks minimalistas y formales .

mantén las capas definidas con plancha liviana y producto protector, dejando la parte frontal ligeramente arqueada hacia afuera para suavizar las facciones; queda elegante con . Mariposa con mechas o balayage: al añadir mechas más claras en las capas frontales y medios, cada capa se destaca más y enmarca el rostro; combina genial con estilo glam o urbano moderno.

Mira los cortes mariposa para cabello largo que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mariposa desordenada y textura natural: tras el corte, aplica un texturizador ligero y deja que tu cabello muestre su forma natural, acentuando capas frontales que se mueven alrededor de la cara; ideal con looks relajados o street style .

tras el corte, aplica un texturizador ligero y deja que tu cabello muestre su forma natural, acentuando capas frontales que se mueven alrededor de la cara; ideal con . Mariposa con raya lateral profunda: peina las capas con una raya lateral marcada para inclinar las piezas frontales y dar un efecto lifting en el rostro, aportando dinamismo; se ve fabuloso con atuendos elegantes para noche.

¿Qué tipo de rostro le va bien el corte mariposa para cabello largo?

El corte de mariposa está pensado especialmente para el cabello largo, así que este va muy bien en personas que quieran resaltan una silueta fresca, fluida y naturalmente voluminosa. Vogue lo recomienda para personas con pómulos marcados, rasgos angulosos, es decir, que no importa mucho el tipo de rostro, sino las facciones.