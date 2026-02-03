Si alguna vez soñaste con tener el mismo cuarto de película o de tu serie favorita, aún estás a tiempo de hacerlo realidad con estas 8 ideas para remodelar y que luzca más cómodo. Nunca es tarde para llevarlo a cabo, pues lo puedes utilizar como un espacio de entretenimiento o para tu hijo, ya que hay filmes que nunca pasan de moda. Conoce estos 9 ejemplos para hacer funcional el patio de tu casa con poco presupuesto.

En estas propuestas traemos para ti los dormitorios más icónicos de series o películas que dejaron marcadas a as generaciones de los 80´s, 90´s y 2000´s. En ellas, incluye los cuartos tal y como fueron de tus personajes favoritos, mientras que otras son alusivas a las caricaturas o filmes. Estas son las 7 ideas para remodelar un closet pequeño.

Los cuartos con temática de película o series

1. Star Wars: Un dormitorio con temática de la “Guerra de las Galaxias” que todo fan desea tener y sentirse que viaja en una nave espacial.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

2. Camas con litera: En las series estadounidenses era muy común ver dormitorios con literas, donde uno podía dormir abajo y otro arriba. Sin duda una cama que muchos niños de la época desearon tener.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

3. Serie de los 90´s: En la mayoría de las series o películas de los 90´s, era muy común ver los dormitorios de los personajes con cientos de posters.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

4. Drake y Josh: Uno de los dormitorios más conocidos fue la de esta famosa serie de los 2000´s, pues la mayoría de los acontecimientos sucedían en el enorme cuarto de los hermanos, en el que había instrumentos musicales y un enorme sofá.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

5. Los Simpson: La serie con más años al aire es reconocida por su casa y sus cuartos con paredes rosas, donde duermen Homero, Marge, Lisa, Bart y la pequeña Maggie. ¿Quién quiere replicar un dormitorio así?

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

Los dormitorios dignos de película

6. Modo cine: Si bien no es temático a una serie o filme, si es digno de película y de los más cómodos al tener una pantalla enorme para ver todo tipo de audiovisual.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

7. Videojuegos: El dormitorio que todo niño y adulto desearía tener por sus grandes dimensiones, y por contar con videojuegos y juegos de mesa.

8 ideas para remodelar tu cuarto y que parezca de película: lucirá más cómodo|Pinterest

8. Sala de cine: Este dormitorio es ideal para disfrutar de una buena película o serie como si estuvieras en una sala de cine, al contar con una cama que también puede fungir como sofá. Plan ideal de fin de semana.