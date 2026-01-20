8 peinados para las mujeres con pelo corto que las harán sentir cómodas: también puedes usarlos para niñas

Si quieres tener el pelo corto , pero no sabes cómo peinarlo para sentirte cómoda y hermosa, esta selección de 8 peinados fáciles de hacer te van a encantar. Las propuestas se pueden usar tanto para mujeres adultas como para niñas.

Las tendencias indican que este año podrían repetirse algunos cortes de la primavera-verano del año pasado. Según la revista de moda Vogue, el corte bob es el rey de los cortes cortos, pero también dominan los laterales, y chongos minis. Las opciones son infinitas .

Uno por uno, los peinados para mujer con pelo corto que se ven hermosos

Media coleta alta: Se toma la parte superior del cabello y se sujeta con una liga pequeña, dejando el resto suelto; es ideal para mantener el pelo fuera del rostro y combina perfecto con vestidos casuales, blusas frescas o conjuntos escolares.

La media coleta alta en cabello corto se ve hermoso y fresco.|(ESPECIAL/Pinterest)

Dos mini coletas laterales : Se divide el cabello en dos secciones pequeñas y se amarran a los lados; es un peinado práctico y divertido que queda muy bien con ropa colorida, overoles, camisetas estampadas o looks relajados.

Peinado con pasadores o broches : Solo hay que acomodar el cabello natural y sujetar los mechones frontales con pasadores decorativos; es cómodo, rápido y combina con vestidos, faldas o outfits más arreglados.

Trenza frontal : Se hace una trenza delgada desde un costado del flequillo y se asegura con una liga o pasador; es funcional y luce bien con ropa casual, blusas sencillas o conjuntos de diario.

Peinado hacia atrás con gel o crema: Se aplica un poco de producto ligero y se peina todo hacia atrás con los dedos o un peine; es fresco y ordenado, ideal con ropa deportiva, camisetas o looks minimalistas.

Mira estos peinados para mujer de pelo corto.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mini chonguito superior : Se recoge la parte alta del cabello en un pequeño chongo; es moderno y cómodo, perfecto con ropa casual, leggings, sudaderas o vestidos relajados.

Raya de lado marcada : Se hace una raya bien definida y se acomoda el cabello con crema para peinar; es sencillo y combina con uniformes escolares, conjuntos formales o ropa básica.

Ondas naturales definidas: Se realzan las ondas con crema o mousse y se deja secar al natural; es cómodo y queda bien con vestidos, conjuntos veraniegos o ropa ligera.

Qué tipo de rostro se ve bien con pelo corto

La mala noticia sobre el cabello corto es que no todos los tipos de rostros quedan bien con estos peinados. Glamour señala que estos estilos tienen el propósito de realzar zonas de la cara, por lo que dependerá del tipo y forma. Por ejemplo, para caras cuadradas, quedan bien los cortes bob; para rostros redondos, el corte lob; para los rostros ovalados o alargados, van bien los bob redondo, rostros en forma de corazón van con el corte pixie; y el rostro diamante queda con el corte shag con fleco rizado.