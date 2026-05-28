Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cómo poner el bloqueador solar correctamente para proteger la piel durante los partidos?

Estamos a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del año. Si dentro de tus planes está asistir a los estadios para presenciar partidos de fútbol completamente en vivo es muy importante que protejas tu piel con protector solar para evitar daños en la piel, es por eso que en esta ocasión te presentamos la técnica adecuada para aplicarlo sobre el rostro.

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¿Cómo aplicar bloqueador solar de forma correcta?

Usar protector solar es casi una obligación para todas las personas, es mentira que solo debes usarlo cuando vas a la playa o cuando “no sales de casa” ya que incluso la luz de los aparatos electrónicos como computadoras, televisión y tabletas puede dañar. Por tal motivo te explicamos la forma correcta para aplicar el productor.

Debes cubrir toda la piel expuesta, en el caso del rostro tienes que usar la cantidad adecuada las cuales son dos líneas del protector distribuidas a lo largo de los dedos índice y medio. En el caso del cuerpo, la cantidad aumenta y se recomienda aplicar lo equivalente a dos cucharadas soperas. En ambos casos es importante que apliques el protector de forma uniforme sin dejar espacios sin cubrir. Tampoco escatimes con la cantidad ya que cada zona debe quedar protegida. Por otro lado, es importante que lo apliques de 20 a 30 minutos antes de exponerte al sol.

Respecto al tiempo de retoque es importante que apliques protector solar cada dos horas o después de haber nadado, sudado o incluso haberte secado con una toalla. Esto se debe realizar debido a que los rayos solares desgastan los ingredientes del producto. Ahora bien, si llevas una rutina muy estricta con cremas y sueros es fundamental que el bloqueador sea el último producto que apliques. Hoy en día en el mercado hay bloqueadores con tonos de color por lo que esto sería una opción ideal para evitar el uso del maquillaje en algunas ocasiones. Es fundamental que no olvides aplicar el protector en zonas que suelen ser muy olvidadas como las orejas, el cuello, el escote y las manos.

¿Cuáles son los daños que provoca no usar bloqueador solar?

No aplicar bloqueador solar expone gravemente a las personas a la radiación ultravioleta, algunos de los daños más graves que puede haber al no usar protector solar es daño celular y envejecimiento prematuro, riesgo de padecer cáncer de piel, quemaduras solares, enfermedades cutáneas, aparición de manchas en el rostro, entre otras por lo que es esencial cuidar el rostro con bloqueador todos los días.

