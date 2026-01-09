Dile adiós a las uñas acrílicas: estas son los nuevos diseños

El 2026 ha llegado para dar un vuelco en el mundo de la manicura , debido a que los colores que se utilizan colores como los tonos suaves, tranquilos y sofisticados. Las tendencias apuestan por estética sutil, pulida y consciente.

Lo que se busca es refinar la creatividad con texturas, acabados especiales y detalles estratégicos. Así es que las uñas exageradamente largas y recargadas comienzan a perder peso.

Es decir que la manicura tiene que ser limpia, lujosa y muy bien cuidada. Deja de lado los excesos en decoración para poder lucir mejor.

¿Cuáles son los diseños de manicura que se imponen?

Uñas puntiagudas, minimalistas y ultrabrillantes

Las uñas puntiagudas tienen un giro debido a que se recomienda trabajar capas finísimas de esmalte blanco, nude o colores suaves para lograr un efecto translúcido, etéreo y elegante. Aquí el brillo es importante

para elevar el look.

Uñas de textura: terciopelo, tweed y encaje

La textura encuentra un lugar importante en la manicura del año. Aquí entran en juego desde el terciopelo cromado con efecto cat-eye hasta diseños inspirados en tweed, seda y encaje,

Diseños preppy: cuadros y rayas escocesas

Aquí nos encontramos con el diseño clásico universitario que se apodera de las uñas. Debes emplear por los estampados de cuadros escoceses, argyle y rayas siguen manteniéndose como los preferidos. Además irán creciendo aún más en versiones elegantes y bien definidas.

Uñas 3D y metalizadas con sofisticación

El diseño 3D no desaparece sino que se transforma. Tienes que emplear de manera equilibrada las uñas metalizadas, los acabados, espejo y los detalles en relieve. Es importante que utilices capas estratégicas y elementos cromados para dar un acabado brillante pero sin excesos.

Coloca calcomanías 3D o detalles metálicos bien colocados

Manicuras cortas y lujo silencioso

Por otro lado, tenemos esta manicura que utiliza los tonos nude, rosa palo, blanco lechoso y acabados perlados para que se complementen con la estética old money y las clean nails.

La manicura francesa (clásica, perlada o americana) se reafirma como un básico infalible

