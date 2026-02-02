Adiós a los tonos oscuros: Esta es la manicura elegante que ilumina tus manos al instante

Durante años, los esmaltes oscuros dominaron las tendencias de manicura como sinónimo de elegancia y sofisticación. Pero en 2026 la estética da un giro hacia propuestas más luminosas, delicadas y naturales. Estas buscan realzar la belleza de las manos sin sobrecargarlas de color ni contraste.

En pasarelas, redes sociales y salones de belleza internacionales, una nueva tendencia se impone con fuerza: los diseños de uñas con acabado perlado o glaze. Esta manicura aporta brillo sutil, rejuvenece visualmente, estiliza los dedos y combina con cualquier look.

El acabado perlado o glaze en 2026: la manicura elegante que ilumina las manos

El llamado efecto glaze se caracteriza por un brillo traslúcido, similar al de una perla o un vidrio pulido, que deja pasar la luz y crea un acabado uniforme y sofisticado. A diferencia de los esmaltes tradicionales, no cubre la uña de manera opaca, sino que genera una capa luminosa que refleja la luz de forma suave y natural.

Según la manicurista neoyorquina Jin Soon Choi, referente internacional en tendencias de uñas, los tonos perlados y translúcidos aportan una sensación de limpieza, cuidado y lujo discreto. Los colores más utilizados dentro de esta tendencia 2026 son los neutros: blanco lechoso, nude rosado, beige claro y marfil. Los mismos armonizan con todos los tonos de piel.

3 diseños de uñas para lucir manicura glaze o perlada que son tendencia en 2026

Dentro del universo del acabado perlado, existen diferentes diseños que se adaptan a distintos estilos y gustos personales. Entre los más elegidos de la temporada se destacan:



Glazed donut nails

Popularizadas por celebridades como Hailey Bieber, combinan una base nude con un polvo perlado que deja un efecto brillante tipo "dona glaseada". Son ideales para un look minimalista y moderno.

Milky nails perladas

Parten de una base blanca lechosa con brillo sutil. Aportan un efecto pulcro, delicado y muy elegante, perfecto para eventos formales o novias.

French glaze

Una versión renovada de la clásica francesa, donde la punta blanca se reemplaza por un acabado perlado translúcido que suma luz sin marcar demasiado el contraste.