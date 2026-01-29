Estos son algunos tips que debes usar para obtener mejores resultados en el ‘método wavy’

El ‘método wavy’ es una nueva forma en que las personas con el cabello ondulado pueden definir y estilizar su melena, siendo una gran alternativa para lograr un buen peinado, evitando aplicar grandes cantidades de productos capilares y logrando un efecto más natural.

Es así que te vamos a detallar algunos tips que debes considerar para tener mejores resultados, consejos infalibles que debes considerar al momento de emplear la reconocida técnica.

¿Cómo hacer el método wavy en mi pelo?

Como ya lo mencionamos, el ‘método wavy’ tiene la principal ventaja de poder aplicarse en melenas onduladas, permitiendo definir las ondas, pero con un efecto natural, evitando el uso de mil productos capilares. Aunque su aplicación es muy sencilla, es importante considerar algunos tips para tener los mejores resultados en tu pelo:

Intenta con el co-lavado, que consiste en aplicar un acondicionador limpiador en lugar del champú usual. En caso de ver que no es la mejor opción, regresa a tu rutina normal.

Preferentemente, usa productos sin siliconas y sin sulfatos; al escoger tus productos, pide aquellos que sean ligeros.

Disminuye el uso de herramientas de calor como la plancha; en caso de usar secadora, disminúyela o úsala con el aire frío.

¿Cómo saber si soy wavy?

El ‘método wavy’ es especialmente recomendado para las melenas onduladas, donde su cabello naturalmente forma una ‘S’. Si observamos que se forman rizos en forma de ‘Z’, entonces te conviene emplear el ‘método curly’ para obtener mechones más definidos y sin frizz.

No olvides que, además de incluir algunos tips de los que te explicamos para tener los mejores resultados , debes hacer los siguientes pasos: