Así de fácil puedes conocer quién está conectado al WiFi de tu casa

La red WiFi es muy utilizada por lo que es muy común que personas no autorizadas se aprovechen de la misma. Suele ocurrir que haya intrusos donde varias personas comparten la conexión y hay vecinos intentando acceder sin permiso.

Para que no te preocupes por intrusos pues te vamos a contar métodos sencillos y gratuitos para que puedas saber quién está conectado a tu red para poder mantener el control de tu WiFi.

¿Cómo saber si alguien está conectado a tu WiFi?

Tienes que tener en cuenta que la forma más directa y fácil de saber quién está conectado a tu red WiFi es acceder a la configuración del router. Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la dirección IP del router en el navegador web. Normalmente, las IP más comunes son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1. Esto suele estar especificado en el manual del router.

Luego tienes que iniciar sesión con el usuario y contraseña. En el caso de que nunca la hayas cambiado, suelen ser “admin” en ambos campos; se puede consultar la pegatina en el router o el manual para confirmarlo.

Buscar una sección llamada "Dispositivos conectados“, ”Clientes DHCP" o similar. Ahí se verá una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y en algunos casos, el nombre del dispositivo.

Estos pasos son muy fáciles.

Debes tener en cuenta que en routers con sistemas WiFi Mesh o modelos más avanzados, las apps propias del fabricante, como Google WiFi o TP-Link Deco, también permiten visualizar fácilmente quién está usando tu red desde una interfaz sencilla.

Por otro lado, tenemos una opción que es práctica y rápida para usuarios de Windows que es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son:

Wireless Network Watcher: en este sentido puedes escanear tu red y muestra todos los dispositivos conectados, con detalles de su dirección IP, MAC y nombre del dispositivo.

Acrylic WiFi: ofrece análisis avanzados y también permite detectar qué dispositivos están usando tu red.