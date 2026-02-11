Estas son las bebidas que recomienda Harvard para bajar el riesgo de demencia

Hace poco, la Universidad de Harvard pidió que se pusiera mucha atención en el vínculo entre la alimentación y la salud cerebral, por lo que hicieron una nueva investigación que fue compartida en la revista JAMA, revelando los resultados del estudio.

De acuerdo con lo publicado, el cardiólogo y divulgador científico Eric Topol, estuvo estudiando el comportamiento de más de 130.000 adultos en Estados Unidos, esto durante más de cuarenta años, revelando la bebida que puede ayudar a disminuir la probabilidad de presentar problemas de demencia.

¿Qué bebida disminuye la probabilidad de tener demencia?

Según los resultados del estudio que hizo la Universidad de Harvard, se detalló que las personas que consumían café o té con cafeína de manera moderada, podrían tener un menor riesgo de desarrollar problemas de demencia o cognitivos en su vida.

Esta investigación se realizó en 86.606 mujeres y 45.215 hombres, quienes no tenían antecedentes de cáncer, Parkinson, y demencia al comienzo de la investigación. Conforme se realizaba el estudio, se detalló que 11.033 personas registraron casos de demencia.

Es decir que las personas que consumían café o té con cafeína, tenían un 18% menos de riesgo de presentar la enfermedad, esto quiere decir que las cosas que contienen cafeína presentan un beneficio. Aunque también el té, tiene grandes expectativas si se consume una o dos tazas al día.

Esta investigación estuvo a cargo del investigador Yu Zhang, quien usó los datos del Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study. Finalmente, el cardiólogo y divulgador científico Eric Topol llegó a la conclusión que las bebidas que tienen cafeína brindan ese beneficio, siempre que se consuman dos tazas al día.

Sin embargo, también hicieron un llamado a la cautela, pues el estudio solamente es observacional y no se puede establecer una relación causal directa, ya que el estilo de vida de cada persona, también puede ser un factor importante.

