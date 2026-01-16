Dile adiós al bob: Estos son los cortes en tendencia que son fáciles de peinar

En los salones de estilistas pues siempre hay un estilo que se destaca más que otro. En cuanto a los cortes de pelo pues el que se ha impuesto durante un largo tiempo ha sido el bob, pero ahora está siendo reemplazado.

Por mucho tiempo este corte se ha destacado por la frescura, porque realza el rostro y proporciona vitalidad. Además, también se ha destacado porque es fácil de peinar. En este caso te vamos a contar unas reversiones de este clásico que te hará lucir hermosa.

¿Cuáles son los cortes de pelo en tendencia?

Long bob

Este estilo de corte de pelo es más largo de lo que es el bob clásico. Cae sobre los hombros pero no llega a la clavícula. La manera en la que puedes llevarlo de forma elegante es con textura natural, especialmente si eres ondulada o tienes el cabello curly.

Bob flippy

La segunda opción nos lleva a un bob flippy que es tendencia hace tiempo. Durante mucho tiempo se utilizó con las puntas hacia afuera, en este caso vuelve para utilizarse con volumen en la raíz al estilo de los 90.

Bob con flequillo

Esta es una de las opciones más utilizadas debido a que estiliza el rostro independientemente el óvalo facial. Los estilistas lo marcan como el más utilizado debido a que se puede combinar con el flequillo cortina o mariposa que son las más utilizados.

El flequillo recto es ideal para bobs rectos, el flequillo desfilado perfecto para bobs con movimiento y el más universal que favorece a casi todos los rostros es el flequillo lateral

Microbob

Acá nos encontramos con un corte de pelo que es ideal para quienes buscan marcar su mandíbula y potenciar esa parte del rostro. Tiene un gran poder para estilizar por lo que vas a resaltar la mandíbula y el cuello por medio de líneas definidas y con estilo.