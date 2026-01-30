Butterfly cut para mujeres de 50 años: El corte a capas que más favorece a todas las facciones

En el mundo de la peluquería, las tendencias cambian, pero algunos estilos logran destacarse a través de los años por su versatilidad y capacidad de adaptarse a distintas edades y tipos de rostro. Así es el caso del butterfly cut o corte mariposa.

Este corte de cabello se posiciona como uno de los looks más elegidos por mujeres de 50 años que buscan renovar su imagen sin perder elegancia ni naturalidad. Lejos de ser un corte rígido o juvenil en exceso, se caracteriza por aportar movimiento, volumen y un efecto rejuvenecedor inmediato.

Según estilistas internacionales como Chris Appleton, responsable del look de celebridades como Jennifer Lopez, este tipo de corte permite enmarcar el rostro de forma estratégica, suavizando las facciones y destacando los puntos fuertes.

¿Cómo es el corte de pelo mariposa o butterfly cut?

El butterfly cut se basa en un sistema de capas largas y cortas superpuestas que crean un efecto visual similar al de las alas de una mariposa cuando el cabello se mueve. La clave está en mantener el largo general, pero incorporando capas frontales más cortas que enmarcan el rostro y aportan volumen en la zona superior.

A diferencia de los cortes rectos o demasiado estructurados, este estilo genera ligereza y dinamismo. La estilista británica Samantha Cusick, fundadora de Stil Salon, explica que las capas del butterfly cut permiten levantar el cabello desde la raíz, algo fundamental a partir de los 50, cuando la fibra capilar suele perder densidad y cuerpo.

Además, este corte favorece tanto a rostros redondos como alargados. Esto se debe a que se adapta a la forma de cada cara con pequeños ajustes en la longitud de las capas.

Variantes del butterfly cut: ¿Cómo lucirlo mejor después de los 50?

Una de las grandes ventajas del corte mariposa es su capacidad de personalización. Puede llevarse en versión media melena, ideal para quienes buscan practicidad, o en formato largo, perfecto para mantener una imagen sofisticada. También existe una variante con flequillo cortina que suaviza líneas de expresión y aporta un efecto lifting natural.

En cuanto al color, los expertos recomiendan tonos que aporten luz y dimensión. La colorista Rita Hazan, reconocida por trabajar con celebridades maduras, sugiere reflejos suaves, balayage o tonos miel y caramelo para iluminar el rostro sin endurecerlo. Para quienes prefieren cubrir canas, los rubios beige, castaños claros y plateados naturales son aliados ideales.