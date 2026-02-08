El color de uñas que las expertas en energía recomiendan llevar todo febrero de 2026

En un mes asociado al amor, los vínculos y la conexión emocional, el color de uñas también puede convertirse en una herramienta simbólica para potenciar determinadas vibraciones. Según especialistas en bienestar energético y cromoterapia, febrero de 2026 tiene una tonalidad protagonista: el rosa.

El rosa es un color ligado al corazón, la armonía y la apertura emocional. Lejos de ser solo una elección estética, el tono se consolida como uno de los más recomendados para acompañar procesos de autocuidado, sanación afectiva y atracción de energías positivas.

5 diseños de uñas rosas que son tendencia en febrero de 2026

Con brillos: el rosa combinado con glitter o partículas luminosas aporta un efecto delicado pero glam. Es ideal para quienes buscan una manicura femenina con un toque festivo, sin perder elegancia.

Francesa: la versión rosa de la clásica francesa reemplaza el blanco por tonos rosados suaves o empolvados, logrando un look natural, prolijo y atemporal.

Con toques metalizados: detalles en dorado, plateado o efecto cromado sobre una base rosa elevan el diseño y lo vuelven más sofisticado, perfecto para eventos o looks nocturnos.

Efecto mármol: la mezcla de distintos matices de rosa con blanco o nude crea un diseño artístico y armonioso, ideal para quienes prefieren uñas originales pero sutiles.

Con líneas y formas: líneas en blanco, dorado o nude sobre fondo rosa aportan estructura y modernidad sin recargar el diseño, manteniendo una estética minimalista.

¿Cuáles son las cualidades energéticas del color rosa?

Desde la cromoterapia, el rosa está asociado al chakra corazón: el centro energético vinculado al amor, la empatía y la capacidad de dar y recibir afecto. La terapeuta holística española María del Mar López, especialista en sanación vibracional, explica que es un color que suaviza emociones intensas, ayuda a liberar tensiones afectivas y favorece estados de calma interior.

En la misma línea, la consultora en energía y bienestar Valentina Ríos, autora de Colores que sanan, sostiene que usar rosa en el cuerpo actúa como un anclaje simbólico de amor propio, especialmente en períodos donde se activan temas vinculares, como febrero. Este tono también potencia la autoestima, reduce la ansiedad y favorece la atracción de vínculos más conscientes y equilibrados.