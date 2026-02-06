Descubre quién está conectado a tu WIFI; es muy sencillo

Muchas personas ven vulnerado su internet y por ello en ocasiones algunas cosas no funcionan como deberían, tal es el caso de servicios streamings, juegos en línea y situaciones parecidas que requieren alto consumo de megas. Por ello esta guía sencilla puede ayudarte para saber si alguien está usando tu WIFI, perjudicando el desempeño y usando un servicio que no paga.

En Exclusiva: Germán Márquez, amigo de Julián Figueroa, asegura: “No era un tipo violento”

¿Cómo saber si alguien externo está usando el WIFI de tu casa?

En la actualidad los avances tecnológicos no solo sirven para mejorar y proteger información, sino para vulnerarla. Por ello es bastante común saber de personas que se cuelgan del internet de otros para subsistir sin pagar. En ese sentido, aquí se dan dos caminos para cerciorarse que tu WIFI esté libre de intrusos.

El primero es ir a la web y poner el IP del router, esto con la finalidad de abrir sesión con la contraseña y el usuario. Regularmente los números son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1. De ahí se debe buscar la opción de revisar Dispositivos Conectados o Clientes DHCP, donde presumiblemente se encontrarán los dispositivos conectados y hasta los nombres de los mismos.

donde presumiblemente se encontrarán los dispositivos conectados y hasta los nombres de los mismos. Dependiendo el fabricante, hay interfases sencillas que precisamente ayudan a estas tareas. Además, desde Windows podrías bajar aplicaciones como Wireless Network Watcher o Acrylic WiFi, las cuales permiten encontrar a los dispositivos que consumen tu WIFI.

¿Cómo mantener tu WIFI seguro de invasores?

Siempre se debe estar atento respecto de cambios en la velocidad del internet, dispositivos desconocidos o conexiones esporádicas de los mismos, pues estos pueden ser alarmas de que falta cuidar la red que tienes en casa.

Por ello también se recomiendan estas sencillas formas de cuidar el WIFi doméstico: