Con dos ingredientes podrás realizar un truco casero para dejar tu casa reluciente

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de productos de limpieza , pero los precios de los mismos pueden ser un poco elevados.

Ante esto es que surgen como alternativas los trucos caseros que te ayudan a la hora de la limpieza , en esta ocasión te vamos a contar sobre dos ingredientes que dejarán tu casa reluciente.

¿Cuáles son los ingredientes para dejar la casa reluciente?

Los ingredientes indispensables para el truco de limpieza son el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco. La combinación de ambos libera una efervescencia que ayuda a soltar la suciedad, grasa y residuos pegados en superficies difíciles.

Lo que tienes que hacer es muy fácil debido a que tienes que espolvorear un poco de bicarbonato sobre la zona que quieres limpiar y luego rocía vinagre blanco.

En cuanto al funcionamiento, tenemos que mencionar que el bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave y el vinagre genera una reacción química efervescente cuando entra en contacto con el otro ingrediente.

La combinación ayuda a que la grasa se afloje por lo que luego bastará con pasar un paño o esponja para dejar la superficie limpia con poco esfuerzo.

Quienes lo han usado manifiestan que tiene un gran efecto en las zonas como lavabos, estufa y manchas difíciles en la pared. Verás como las superficies quedan más que limpias.

La mezcla ablanda la suciedad.

Cabe destacar que puedes emplear esta mezcla en cocina, baño, pisos y superficies duras. Es un gran sustituto a limpiadores fuertes que suelen ser agresivos, pero también muy costosos.

Cuando aplicas trucos caseros como este, evitas exponerte a los químicos agresivos. Es por esto que muchos lo recomiendan como sustituto de limpiadores fuertes sobre todo cuando en el hogar hay niños o mascotas.

Te recomendamos utilizar la mezcla casera en electrodomésticos como estufa, microondas o freidora de aire para quitar la suciedad sin necesidad de emplear mucho esfuerzo.