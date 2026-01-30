¡Continúa con la dieta! Así puedes hacer un brownie saludable y delicioso

Hay quienes iniciaron el año con mejorar su dieta, incluyendo alguna dieta que les ayude a mejorar su alimentación. Es usual que sea difícil seguir con dicho cambio; por suerte, ahora es posible hacer postres de gran sabor y que nos ayuden a mantener nuestra buena alimentación.

Para que no sufras, te detallaremos cómo puedes hacer un brownie saludable y delicioso, una receta que te va a encantar. Un postre que solamente necesita de pocos ingredientes y que va a estar listo en menos de media hora.

¿Cómo hacer brownies fit?

Ingredientes de cocina:

2 huevos

2 plátanos

1 taza de harina de avena

Chorrito de vainilla

¼ de taza de crema de cacahuate

Media taza de cacao

Puñado de chispas de chocolate negro

Puñado de nueces troceadas.

Receta:

En lo que hacemos la mezcla, encendemos el horno a 180 °C. En un tazón machacamos los dos plátanos hasta obtener un puré. Agregamos la harina, la vainilla, los huevos, la crema de cacahuate y el chocolate hasta obtener una mezcla homogénea. A un molde resistente al calor, coloca un poco de mantequilla y encima coloca papel encerado; es un truco que te va a permitir fijar el papel, evitando que se mueva al colocar la mezcla. Añade la mezcla de brownie. Espolvorea encima las almendras troceadas. Mete la preparación durante 25 minutos, dejamos enfriar, cortamos y disfrutamos del brownie saludable y delicioso. Una receta que podrás disfrutar en tu dieta.

¿Son buenos los brownies para la salud?

La principal ventaja que tiene la receta de brownie saludable y delicioso es que no cuenta con harinas procesadas y no emplea azúcar. Sin embargo, aun así debemos tener cuidado en su consumo, ya que la ingesta excesiva de la receta puede ser dañina para la salud. Así que consume el platillo, pero no en exceso.

Se recomienda que al día consumamos una pieza pequeña de pan o la mitad de uno, para evitar que nuestro cuerpo se vea afectado. No esperes más, pon a prueba la receta, postre que te ayudará a mantener tu dieta y al mismo tiempo disfrutar de un bocadillo dulce.