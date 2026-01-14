¿Quieres verte más joven? Este es el corte de pelo que rejuvenece el rostro al instante

Uno de los propósitos más comunes de Año Nuevo guarda relación con la apariencia física, la cual ha tomado una relevancia importante, sobre todo, entre las nuevas generaciones. Y es que, mientras algunas personas buscan bajar de peso, otras intentan verse más jóvenes, y qué mejor que hacerlo con un corte de pelo que rejuvenece el rostro .

Mucho se ha hablado respecto a las ventajas que tu cuerpo y tu rostro sufren al momento de tener un corte de pelo adecuado a tu estilo, forma y tamaño de la cara. Si formas parte de este grupo que desea darle más importancia al cabello, entonces aquí conocerás el mejor corte si tu deseo es verte más joven y auténtico.

¿Cuál es el corte de pelo que ayuda a rejuvenecer tu rostro?

De acuerdo con lo establecido por el estilista y peluquero Juan Diego Teo, el corte de pelo que te ayudará a verte más joven, y que seguramente se volverá tendencia a lo largo del 2026, tiene como nombre “Layered Curtain Shag”, el cual no solo luce interesante, sino que prácticamente cualquier persona puede utilizar.

Se trata de una especie de evolución del “shag” de los 70’s; es decir, un corte capeado y con un movimiento que pocas veces se ha visto. Entre sus características destacan las capas largas que se integran entre sí, hecho que da como resultado un cabello con una textura “llena”, natural y que funciona a la perfección en esta época del año.

El peluquero explica que este corte se puede presumir no solo en la versión lisa y pulida a través de su naturaleza, sino también en personas que tienen cabello rizado o con ondas reales. En esencia, este corte de pelo tiene como objetivo aumentar la óptica en la densidad del cabello, hecho que ayuda a que tu rostro luzca más rejuvenecido.

¿Qué otros tips ayudan a verte más joven?

Por supuesto que el ejercicio es una de las recomendaciones que expertos en salud dan en función de que una persona luzca más joven y auténtica. Del mismo modo, otro tip es el tener una buena dieta alimenticia y, finalmente, consumir al menos dos litros de agua al día, líquido que tu piel sin duda agradecerá.