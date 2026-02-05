Estos son los cortes de cabello que más favorecen a las mujeres de 60 años en 2026

Llega un momento en la vida en que se tienen que tomar decisiones importantes en cuanto a su look, ya que estos pueden variar, todo dependerá de la facilidad y de la practicidad de cada estilo. Por tal razón, ahora te vamos a decir cuáles son los cortes de cabello que más favorecen a las mujeres de 60 años en 2026.

¿Qué cortes favorecen más a las mujeres de 60 años en 2026?

Para esta temporada, el pelo corto aportará frescura y estilo. El pixie , es un estilo ideal para las mujeres de 60. Algunos expertos han asegurado que es versátil y moderno, perfecto para las que buscan algo diferente.

Por otro lado, tenemos el Bowl cut, este es un corte que puede recordar la infancia de muchas mujeres, pues se usaba hace muchos años y ahora ha vuelto a ser tendencia, pero no deja de aportar estilo.

También tenemos el corte bixie , es una mezcla de los estilos pixie y el bob, toda mujer que decida este look tendrá un toque de frescura, también la facilidad de llevarlo con cabello liso o rizado, ideal para mujeres que están en sus sesenta.

Aunque también existe la opción de short Bob que ayuda a que resalten las facciones, y es ideal para todo tipo de rostro, así que no le tengas miedo a este look que te va a hacer lucir muy moderna.

Pero, si quieres verte versátil, elegante sin tener que invertir tanto tiempo en las mañanas, el clavicut es la mejor opción, ya que da una melena no tan larga, pues queda a la altura de la clavícula, pero lo mejor de todo, es que va bien con curvas o liso para lucir espectacular.

Otra opción que no puedes dejar pasar es el shaggy corto, ya que con este se puede dar volumen y movimiento a tu cabello, cualquiera de los estilos mencionado van a resaltar tu melena con mucho estilo.

