9 cortes de cabello para verte más delgada si tienes la cabeza redonda

Elegir un buen corte de pelo es una decisión difícil de tomar sobre todo porque una mala elección puede hacernos lucir de la manera que no queremos. Si tienes cabeza redonda pues es mejor elegir un estilo que se ajuste a tu rostro y te haga lucir mejor.

Para afinar un rostro redondo , la clave es crear líneas verticales y ángulos que rompan la circularidad, evitando el volumen excesivo en los laterales.

¿Cuáles son los cortes de cabello para verte más delgada?

Aquí tienes las opciones más recomendadas por estilistas expertos:

Cortes de media melena y largos

Long Bob (Lob): Es el corte estrella. Al terminar por debajo de la mandíbula (hacia la clavícula), alarga visualmente el cuello y el rostro. Llévalo con puntas desfiladas para evitar que se vea pesado.

Capas largas: Ideales para melenas que superan los hombros. Las capas deben empezar debajo de la barbilla para no añadir volumen a los cachetes.

Corte Mariposa (Butterfly Cut): Un estilo en tendencia que enmarca el rostro con capas estratégicas y un flequillo largo desfilado, aportando movimiento sin ensanchar la cara.

Corte Shaggy: Su efecto escalonado y desordenado ayuda a afinar y alargar las facciones de forma natural.

Cortes cortos con estilo

Pixie Asimétrico: Si buscas algo corto, opta por uno con volumen en la coronilla y flequillo lateral largo. Esto crea una diagonal que rompe la forma redonda.

Bob Angulado: Más corto por detrás y más largo por delante. Los mechones frontales que caen sobre las mejillas ayudan a "esconder" la redondez.

Por otro lado tienes que tener en cuenta que hay algunos detalles que debes evitar. Estos son;

Flequillo: Evita los rectos y cortos. Prefiere el flequillo cortina (abierto al centro) o el flequillo lateral, ya que ambos añaden ángulos y alargan el rostro.

Raya del cabello: La raya de lado suele ser más favorecedora para crear asimetría, aunque una raya al medio con cabello muy liso también puede ayudar a alargar visualmente.

Peinado: Evita las coletas muy tirantes. Si recoges tu cabello, deja algunos mechones sueltos a los lados para suavizar el contorno.