Los 3 cortes de pelo que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener

Aunque cualquier peinado se puede adaptar a los rostros de cada persona, es una realidad que hay estilos que nos pueden ayudar a lucir más jóvenes, por lo que es importante hacer una correcta elección entre los cortes de pelo que queremos hacernos.

Es así que te vamos a compartir 3 estilos que puedes seleccionar para lucir un aspecto más juvenil, además de ser alternativas que te encantarán por ser muy fáciles de mantener, así que toma nota de los estilos que te vamos a compartir.

¿Cómo lucir más joven con un corte de pelo?

En la actualidad, existen cortes de pelo que se destacan por ayudarte a lucir más joven y por ser muy fáciles de mantener, siendo una gran alternativa cuando estamos en búsqueda de alternativas diferentes. Si quieres hacerte un cambio de look, considera las siguientes opciones:

Long bob, que se destaca por ser una alternativa muy popular; se destaca por ser muy fresca y aportar volumen a la melena, además de elevar los rasgos visualmente.

Pixie o bixie: Gran opción que se adapta a las melenas rizadas, onduladas o lacias. Un estilo corto que se destaca por ser juvenil, iluminar el rostro y resaltar la mirada.

Bob Clásico: La alternativa que nunca falla se destaca por ser práctica y por no endurecer las facciones del rostro. Otra gran alternativa para quienes desean usar cortes de pelo diferentes pero no tan extremos.

¿El pelo rizado rejuvenece o envejece?

Entre las usuarias ha surgido la duda sobre qué tipo de pelo rejuvenece o envejece. La realidad es que los rizados, ondulados y lacios nos pueden ayudar a lucir más jóvenes, pero lo determinante va a ser el cuidado que le demos a la melena.

Si tenemos un cabello descuidado, seco, con frizz, quemado y puntas abiertas, nos va a hacer lucir mayores, por lo que es importante cuidarlo para que siempre podamos lucir juveniles. Ahora ya conoces cuáles son los estilos que son muy fáciles de mantener , alternativas que te quitarán unos años de encima y que son tendencia.