5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro rectangular

Es usual que el rostro rectangular pueda ser confundido con el cuadrado, pero es importante dejar claro que son completamente diferentes, por lo que es fundamental identificar la forma de nuestra cara para poder encontrar los cortes de pelo que favorezcan nuestras facciones.

Para facilitarte todo el proceso, te detallaremos las opciones que son ideales para ese tipo de rostros, alternativas que te encantarán, siendo una gran oportunidad para hacerte un cambio de look radical.

¿Qué corte de pelo se adapta a una cara con forma rectangular?

El rostro rectangular, debido a las líneas tan marcadas que tiene en ciertas zonas, es fundamental para identificar los estilos que nos ayudan a suavizarlos. Si tu cara es con esa forma, considera hacerte los siguientes cortes de pelo que son ideales:

Lob texturizado: Con las capas sutiles que tiene, favorece al rostro, ya que se encargará de suavizarlo, además de aportar un estilo más fresco.

Capas largas debajo de los pómulos: Ayudará a no enmarcar de más el rostro, además de balancear las proporciones.

Fleco cortina: Suaviza las líneas y el tamaño de la frente, ideal para quienes no quieren un cambio tan drástico.

Ondas suaves en los laterales: Ondas ayudará a despejar la mirada, logrando un mejor efecto visual.

Shaq con flequillo de cortinas: Si quieres algo más juvenil y rebelde, opta por el shaq con un flequillo de cortinas o suave.

¿Diferencias entre rostro cuadrado y rectangular?

Como ya lo mencionamos en un inicio, es usual que el rostro rectangular y el cuadrado puedan ser confundidos. El gran punto diferenciador es la longitud del rostro; el rectangular suele ser más alargado que ancho, situación que no ocurre con las facciones cuadradas.

Con la descripción anterior podrás identificar si tu rostro es un rectángulo, poniendo a prueba los cortes de pelo que son ideales. Otras características que debes considerar son que sus pómulos, frente y mandíbula suelen tener el mismo ancho. Dinos, ¿planeas hacerte un cambio de look?