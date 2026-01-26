5 cortes de pelo rizado y ondulado ideales para quienes tienen el rostro diamante

El rostro diamante se destaca por ser uno de los más atractivos; dentro de sus características se destaca el tamaño de su frente y mandíbula. Debido a esas facciones, es fundamental escoger correctamente los cortes de pelo que beneficien su aspecto visual.

Si tienes el cabello rizado y ondulado, entonces toma nota, ya que te vamos a detallar estilos que son ideales para dicho rostro y tipo de pelo; descubre todas las opciones que hay disponibles para cambiar tu look.

¿Qué tipo de corte le queda al rostro diamante?

Es impresionante percatarse de que los cortes de pelo pueden favorecer el rostro, al crear mayor armonía y disminuir ciertos ángulos. Si tienes el pelo rizado y ondulado, además de contar con el rostro diamante, considera las siguientes opciones:

Shaggy suave: Un estilo rebelde, que gracias a sus capas permite darle movimiento.

Wolf ligero: Otra alternativa cuando buscas algo más drástico.

Capas redondeadas o corte en V: Le dará movimiento y volumen al pelo.

Blunt bob: Un estilo corto, que le va a permitir a la melena tener ligereza y movimiento.

Corte mariposa, una gran alternativa para melenas lisas, rizadas u onduladas, ideal para mantener tu melena larga con estilo.

Dentro de las recomendaciones, evita selecciones cortas que sean muy rectas al nivel de los pómulos o que en esa zona tengan mucho volumen, así podrás considerar otros looks al momento de visitar el salón de belleza.

¿Cómo puedo saber si tengo un rostro diamante?

Para identificar el rostro diamante, es muy sencillo, solamente colócate frente a un espejo. Si tienes frente y mandíbula estrecha, pero tus pómulos son más anchos y prominentes, seguramente tienes esa forma en tu rostro.

Si se te complica, puedes emplear filtros de TikTok que te ayuden a identificarlo, o sencillamente colócate frente a un espejo y dibuja tu silueta. Una vez que identifiques el tipo de cara que tienes, escoge cualquiera de los cortes de pelo para rizado y ondulado que te hemos recomendado anteriormente.