5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro rectangular

En muchas ocasiones, cuando se habla de cortes de pelo , se dan ejemplos adecuados para melenas lisas, olvidando que el cabello rizado y ondulado cuenta con muchos estilos que pueden usar, permitiendo que sea una melena versátil para las facciones.

Es así que te diremos algunos cambios de look que deben hacerse las personas que tienen el rostro rectangular y ese tipo de ondulaciones o rizos. Así que toma nota de todas las recomendaciones que puedes emplear.

¿Qué tipo de corte le favorece al rostro rectangular?

Considerando las facciones del rostro rectangular, es fundamental que se usen cortes de pelo que disminuyan las líneas faciales, logrando disminuir las dimensiones del rostro. Si tienes el cabello rizado y ondulado, considera las siguientes opciones:

Pide el lob con capas medias, en especial si quieres mantener una melena larga.

Bob con rizos laterales, permitiendo que haya volumen lateral.

Puedes optar por el Shag Cut con flequillo cortinas, una alternativa más juvenil.

Aprovecha la oportunidad para hacerte un corte en "V", las capas van a dar movimiento

Para melenas largas, opta por capas a nivel de los pómulos.

Debido a tu rostro, se recomienda evitar a toda costa optar por peinados que sean altos o que generen mucho volumen superior, ya que van a alargar tu rostro. Puedes optar por flequillos suaves o "baby chords", una gran opción que puedes usar con el cabello rizado y ondulado.

¿Cómo maquillar el rostro rectangular?

Como ya pudiste ver, debido a las facciones del rostro rectangular , es importante tener cuidado en cómo nos arreglamos, ya que ciertos factores pueden perjudicar nuestra armonía facial al marcar ciertas líneas; eso también puede ser poco favorecedor al momento de maquillarnos.

Por lo que se recomienda aplicar el contorno en la mandíbula y sienes, mientras que el 'blush' lo vamos a aplicar circularmente en la parte superior de los pómulos, dichos cambios van a favorecer al disminuir las líneas faciales, haciendo un efecto más redondeado.