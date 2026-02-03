Los 3 cortes de pelo coreanos que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener
Si buscas lucir más joven, descubre los 3 cortes de pelo coreanos que te quitarán unos años de encima, además de ser alternativas que son fáciles de mantener
En la actualidad, son muchas las personas que buscan hacerse cortes de pelo coreanos , eligiendo estilos que sean elegantes, que les ayuden a verse más jóvenes y que sean muy fáciles de mantener para evitar hacer visitas constantes al salón de belleza.
Para que puedas hacer tu cambio de look, te vamos a compartir 3 alternativas diferentes que seguramente te van a encantar; lucirás increíble todos los días.
¿Qué cortes de pelo me hacen ver más joven?
Los cortes de pelo coreanos tienen la principal ventaja de tener estilos con múltiples capas y efectos, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a cada persona. Para que puedas lucir más joven, estos son los peinados que debes escoger, además de ser muy fáciles de mantener:
- Bob con capas voluminosas; es un estilo que le aporta movimiento y volumen, siendo una gran opción para melenas muy lisas. Para pelo ondulado se recomienda su variante de “Wavy Bob”.
- Wolf Cut puedes solicitarlo con una variante corta a nivel del hombro, incorporando un flequillo suave o a los laterales, ideal para todos los rostros.
- Wendy cut, una melena mediana que se destaca por tener múltiples capas, un estilo que parece sacado de un K-drama. Se adapta a gran parte de los rostros.
¿Qué te hace más joven, el pelo corto o largo?
Entre los expertos de la belleza ha surgido un fuerte debate, donde cada una explica que el pelo corto o largo puede ayudarte a quitarte años o hacerte lucir más grande. Aunque hay muchas respuestas, ninguna es definitiva.
La respuesta va a depender de la forma del rostro que tengas, ya que habrá estilos que ayudarán a las personas a lucir más jóvenes. Usualmente, se menciona que el pelo que te hace ver más grande son aquellos que son muy rectos y que no tienen forma. Para aparentar menos años, considera los cortes de pelo coreanos que te compartimos, los cuales se destacan por ser muy fáciles de mantener.
@jihyun903 페미닌하고 청순한 🌷 하이레이어드컷 디자인 굵은 C컬과 어우러지는 볼륨감 있는 디자인 Instagram @jj_iihyyun #layeredcut #koreanhaircut #layeredhaircuts #하이레이어드컷 #레이어드c컬펌 #koreanstyle ♬ Clues - Ashley Alisha