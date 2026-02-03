inklusion logo Sitio accesible
Los 3 cortes de pelo coreanos que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener

Si buscas lucir más joven, descubre los 3 cortes de pelo coreanos que te quitarán unos años de encima, además de ser alternativas que son fáciles de mantener

Cortes de pelo coreanos para lucir más jóvenes |Crédito: Pinterest/Kattimatikainen, dishenglee2 y amplpintr
Escrito por:  Karla Salinas | Marktube

En la actualidad, son muchas las personas que buscan hacerse cortes de pelo coreanos , eligiendo estilos que sean elegantes, que les ayuden a verse más jóvenes y que sean muy fáciles de mantener para evitar hacer visitas constantes al salón de belleza.

Para que puedas hacer tu cambio de look, te vamos a compartir 3 alternativas diferentes que seguramente te van a encantar; lucirás increíble todos los días.

¿Qué cortes de pelo me hacen ver más joven?

Los cortes de pelo coreanos tienen la principal ventaja de tener estilos con múltiples capas y efectos, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a cada persona. Para que puedas lucir más joven, estos son los peinados que debes escoger, además de ser muy fáciles de mantener:

  • Bob con capas voluminosas; es un estilo que le aporta movimiento y volumen, siendo una gran opción para melenas muy lisas. Para pelo ondulado se recomienda su variante de “Wavy Bob”.
  • Wolf Cut puedes solicitarlo con una variante corta a nivel del hombro, incorporando un flequillo suave o a los laterales, ideal para todos los rostros. 
  • Wendy cut, una melena mediana que se destaca por tener múltiples capas, un estilo que parece sacado de un K-drama. Se adapta a gran parte de los rostros.
@louis0387 중단발 커튼뱅 컨투어링컷st - #단발#단발컷#단발레이어드컷#단발레이어드#중단발#중단발레이어드컷#중단발펌#커튼뱅#사이드뱅#루브아#kbeauty#koreanhair#koreanhairstyle ♬ I'm So Pretty - RAHRAHREEWOWWWWW

¿Qué te hace más joven, el pelo corto o largo?

Entre los expertos de la belleza ha surgido un fuerte debate, donde cada una explica que el pelo corto o largo puede ayudarte a quitarte años o hacerte lucir más grande. Aunque hay muchas respuestas, ninguna es definitiva.

La respuesta va a depender de la forma del rostro que tengas, ya que habrá estilos que ayudarán a las personas a lucir más jóvenes. Usualmente, se menciona que el pelo que te hace ver más grande son aquellos que son muy rectos y que no tienen forma. Para aparentar menos años, considera los cortes de pelo coreanos que te compartimos, los cuales se destacan por ser muy fáciles de mantener.

@jihyun903 페미닌하고 청순한 🌷 하이레이어드컷 디자인 굵은 C컬과 어우러지는 볼륨감 있는 디자인 Instagram @jj_iihyyun #layeredcut #koreanhaircut #layeredhaircuts #하이레이어드컷 #레이어드c컬펌 #koreanstyle ♬ Clues - Ashley Alisha

