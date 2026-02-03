Los 3 cortes de pelo coreanos que te hacen ver más jóvenes y son muy fáciles de mantener

En la actualidad, son muchas las personas que buscan hacerse cortes de pelo coreanos , eligiendo estilos que sean elegantes, que les ayuden a verse más jóvenes y que sean muy fáciles de mantener para evitar hacer visitas constantes al salón de belleza.

Para que puedas hacer tu cambio de look, te vamos a compartir 3 alternativas diferentes que seguramente te van a encantar; lucirás increíble todos los días.

¿Qué cortes de pelo me hacen ver más joven?

Los cortes de pelo coreanos tienen la principal ventaja de tener estilos con múltiples capas y efectos, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a cada persona. Para que puedas lucir más joven, estos son los peinados que debes escoger, además de ser muy fáciles de mantener:

Bob con capas voluminosas; es un estilo que le aporta movimiento y volumen, siendo una gran opción para melenas muy lisas. Para pelo ondulado se recomienda su variante de “Wavy Bob”.

Wolf Cut puedes solicitarlo con una variante corta a nivel del hombro, incorporando un flequillo suave o a los laterales, ideal para todos los rostros.

Wendy cut, una melena mediana que se destaca por tener múltiples capas, un estilo que parece sacado de un K-drama. Se adapta a gran parte de los rostros.

¿Qué te hace más joven, el pelo corto o largo?

Entre los expertos de la belleza ha surgido un fuerte debate, donde cada una explica que el pelo corto o largo puede ayudarte a quitarte años o hacerte lucir más grande. Aunque hay muchas respuestas, ninguna es definitiva.

La respuesta va a depender de la forma del rostro que tengas, ya que habrá estilos que ayudarán a las personas a lucir más jóvenes. Usualmente, se menciona que el pelo que te hace ver más grande son aquellos que son muy rectos y que no tienen forma. Para aparentar menos años, considera los cortes de pelo coreanos que te compartimos, los cuales se destacan por ser muy fáciles de mantener.