Si estás cansada de que tu labial no dure y se desvanezca de tus labios con cualquier cosa, entonces deberías considerar probar uno antiadherente, que promete ser mucho más efectivo. Según la Inteligencia Artificial (IA), existe uno que está catalogado como el mejor y que es posible conseguir en México.

Se trata de labiales líquidos indelebles que pueden durar hasta 16 horas continuas, no manchan ni se transfieren . Pero ¿por qué convienen tanto?

¿Por qué este labial antiadherente dura más que otros?

A la hora de buscar un buen labial antiadherente, lo primero que debes verificar es que contenga los siguientes ingredientes que, según la IA, hacen que su relación precio-calidad realmente valga la pena:



Pigmentos intensos

Polímeros fijadores que crean una capa resistente al roce (filmógenos)

Ácido hialurónico

Agentes acondicionadores

Silicones ligeros

El truco está en conseguir uno de estos labiales antiadherentes y aplicar previamente un exfoliante labial suave, seguido de un bálsamo ligero, antes de colocar el maquillaje.

¿Cuál es el precio de un labial antiadherente como este?

El precio de los labiales antiadherentes varía según la marca, pero su costo puede rondar entre los $129 y los $990 pesos, dependiendo de los ingredientes y la duración que prometen.

¿Cómo hacer para que tu labial dure más tiempo?

Si quieres prolongar al máximo la duración de tu labial, Vogue recomienda priorizar la exfoliación y una hidratación adecuada, ya que esto permite que el producto se adhiera mejor y dure por más tiempo. También puedes optar por labiales mate, que suelen fijarse con mayor facilidad en la piel y, como consecuencia, ofrecen una mayor duración.

Elige un buen labial antiadherente que no manche.|(ESPECIAL/CANVA)

Otro truco efectivo es aplicar corrector de ojeras en los labios para lograr el efecto de “labios borrados”. Lo ideal es usarlo como base antes de aplicar el color.

Por eso, elegir un labial antiadherente no solo mejora la duración del maquillaje, sino que también te permite despreocuparte de retoques constantes durante el día. Con la preparación adecuada y el producto correcto, tus labios pueden mantenerse impecables por horas, sin sacrificar comodidad ni estilo.