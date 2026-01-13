Cuál es realmente la diferencia entre el rubber y el gel semipermanente para uñas

En el mundo de la manicura existen técnicas que suelen confundirse, y el rubber y el gel semipermanente son dos de las más populares. Aunque a simple vista pueden parecer similares, cada uno tiene funciones, beneficios y resultados distintos que influyen directamente en la duración, resistencia y apariencia de las uñas.

De acuerdo a expertos del portal Nailistas, la principal diferencia está en su función, textura y resultado final. Aunque suelen confundirse, no cumplen el mismo objetivo.

¿Cómo son las uñas con gel semipermanente?

Las uñas con gel semipermanente se caracterizan por verse naturales, brillantes y prolijas, con una duración mayor a la del esmalte tradicional. Estas son sus principales características:



Acabado brillante y uniforme , que se mantiene intacto por semanas.

, que se mantiene intacto por semanas. Textura ligera, no engrosa la uña ni se siente pesada.

no engrosa la uña ni se siente pesada. Duración de 2 a 3 semanas sin perder color ni brillo.

sin perder color ni brillo. Secado inmediato en lámpara LED o UV.

en lámpara LED o UV. Aspecto natural , ideal para quienes buscan uñas elegantes y discretas.

, ideal para quienes buscan uñas elegantes y discretas. Gran variedad de colores y diseños , desde tonos clásicos hasta nail art sencillo.

, desde tonos clásicos hasta nail art sencillo. No se despinta fácilmente, incluso con actividades diarias.

Female hand with beautiful manicure - burgundy wine color gel nails, closeup fingers. Nail care concept|Crédito: Getty Images

Así son las uñas con rubber

Las uñas con rubber (rubber base o gel rubber) se caracterizan por verse más firmes, parejas y resistentes, manteniendo un acabado natural. Sus principales características son:



Apariencia uniforme y lisa, ya que ayuda a nivelar imperfecciones.

ya que ayuda a nivelar imperfecciones. Textura ligeramente más gruesa , pero sin verse artificial.

, pero sin verse artificial. Mayor resistencia y flexibilidad , ideal para uñas frágiles o delgadas.

, ideal para uñas frágiles o delgadas. Refuerza la uña natural , evitando quiebres y desprendimientos.

, evitando quiebres y desprendimientos. Duración de 3 a 4 semanas , dependiendo del cuidado.

, dependiendo del cuidado. Aspecto natural o lechoso, aunque puede aplicarse color encima.

aunque puede aplicarse color encima. Sensación de uña más fuerte, sin rigidez excesiva.

Las uñas rosas marcan una tendencia que nunca termina.| (ESPECIAL/Pinterest)

Los cuidados que tienen este tipo de uñas

Especialistas del sitio Cosméticos Vogue dieron a conocer cuáles son los cuidados que requieren estas uñas, para que duren más tiempo y se mantengan sanas:

