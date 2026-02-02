¿Cuántos días a la semana se debe lavar el cabello para que no se caiga?

El cuidado del cabello se ha vuelto uno de los aspectos más fundamentales para distintas personas a lo largo del mundo, pues entienden que el pelo no solo brinda detalles estéticos importantes, sino que también genera un sentido de seguridad y confianza en quien lo cuida sin importar su edad o las actividades en las que se desenvuelve.

Ante esta situación, son muchas las teorías que indican que lavarse el cabello todos los días es igual de perjudicial para el mismo que hacerlo solo una vez a la semana o, incluso, cada dos semanas. Debido a este hecho, aquí conocerás el momento ideal para hacerlo, de acuerdo con expertos en la materia.

¿Cuántas veces a la semana se debe lavar el cabello?

De acuerdo con información de El Heraldo de México, una higiene mal aplicada puede debilitar el cabello favoreciendo su caída con el paso de los años. Ante esta situación, y más allá de utilizar tratamientos químicos, lo recomendable es lavar este cada cierto periodo de tiempo en función del estilo, tamaño y volumen de tu melena.

Por ejemplo, si tu cabello es seco, con mucho volumen o rizado, lo ideal es lavarlo entre una y dos veces por semana, mientras que si este es mixto basta con lavarlo de tres a cuatro veces cada siete días. Finalmente, si tu cabello es graso lo recomendable es, en efecto, lavarlo todos los días.

En este punto, vale decir que no existe una regla para todas las personas, pues el lavado del cabello depende de la forma en cómo se encuentre este. Aún así, existen algunas especificaciones a tener en cuenta como, por ejemplo, el champú que utilizas, así como la temperatura del agua que usas para lavar tu melena.

¿Qué factores externos ayudan a que el cabello luzca bien?

Existen algunos factores externos que, de realizarlos correctamente, ayudan a que tu cabello luzca mejor y no tenga problemas de caída o desvanecimiento. Entre estos destacan una buena alimentación, una higiene adecuada, evitar químicos diarios en esta parte del cuerpo y, por supuesto, un descanso claro y embellecedor.