Descubre cuáles son los tipos de labios que hay y qué les favorece más a cada uno
Existen distintos tipos de labios, cada uno con características únicas y trucos específicos que ayudan a realzarlos. Checa sus principales características.
Cada rostro es único, y lo mismo ocurre con los labios. Su forma, tamaño y volumen influyen en cómo se ve el maquillaje y en los resultados que se pueden lograr con distintos tonos y técnicas. Conocer los tipos de labios que existen te permitirá elegir los colores, acabados y estilos que más te favorecen. Aquí descubrirás qué les queda mejor a cada uno para resaltar tu belleza natural.
Desde la revista Glamour dieron a conocer las variantes de labios que existen y cuáles son los labiales que benefician ese tipo de boca. Además, checa sus principales características.
Estos son los siete estilos de labios
- Labios gruesos: se caracterizan por su volumen natural. Les favorecen los labiales satinados o mates en tonos suaves y nude, así como delineados sutiles que mantengan el equilibrio del rostro.
- Labios finos: tienen poco volumen y líneas más delicadas. Les favorecen los gloss, labiales brillantes y tonos claros, además de delinear ligeramente por fuera del labio para dar efecto de mayor tamaño.
- Labio superior más delgado: el labio inferior es más voluminoso. Lo ideal es usar tonos claros o brillo en el labio superior y delinearlo suavemente para equilibrar ambos.
- Labio inferior más delgado: el labio superior destaca más. Favorece aplicar gloss o tonos claros en el labio inferior y evitar colores muy oscuros en esa zona.
- Labios bien definidos: tienen un contorno marcado. Les quedan perfectos los labiales mate y los colores intensos que resalten su forma natural.
- Labios con arco de cupido marcado: se distingue claramente la forma en “V” del labio superior. Les favorece delinear el arco y usar tonos satinados o cremosos que destaquen esa característica.
- Labios con comisuras caídas: las esquinas tienden a ir hacia abajo. Favorece levantar visualmente las comisuras con corrector y optar por tonos claros o medios para un efecto más fresco.
Los colores que benefician a estos labios
- Labios gruesos: les favorecen los tonos nude, rosas suaves, durazno, malva y colores mate o satinados, ya que equilibran el volumen natural.
- Labios finos: destacan más con tonos claros, rosas, coral, beige rosado y labiales brillantes o gloss, que aportan sensación de mayor volumen.
- Labio superior más delgado: favorecen los tonos claros y luminosos en el labio superior, como rosa palo, nude claro o gloss transparente.
- Labio inferior más delgado: funcionan mejor los tonos claros o satinados en el labio inferior y colores medios en el superior para equilibrar proporciones.
- Labios bien definidos: les quedan perfectos los tonos intensos como rojo, vino, berry, fucsia o ciruela, especialmente en acabado mate.
- Labios con arco de cupido marcado: favorecen los tonos clásicos como rojo, rosa viejo, malva y acabados cremosos o satinados que realzan la forma.
- Labios con comisuras caídas: es mejor optar por tonos claros o medios, como rosado, durazno o nude cálido, que aportan un efecto más fresco y levantado.