Descubre cuáles son los tipos de labios que hay y qué les favorece más a cada uno

Cada rostro es único, y lo mismo ocurre con los labios. Su forma, tamaño y volumen influyen en cómo se ve el maquillaje y en los resultados que se pueden lograr con distintos tonos y técnicas. Conocer los tipos de labios que existen te permitirá elegir los colores, acabados y estilos que más te favorecen. Aquí descubrirás qué les queda mejor a cada uno para resaltar tu belleza natural.

Desde la revista Glamour dieron a conocer las variantes de labios que existen y cuáles son los labiales que benefician ese tipo de boca. Además, checa sus principales características.

Estos son los siete estilos de labios

Labios gruesos: se caracterizan por su volumen natural. Les favorecen los labiales satinados o mates en tonos suaves y nude, así como delineados sutiles que mantengan el equilibrio del rostro.

se caracterizan por su volumen natural. Les favorecen los labiales satinados o mates en tonos suaves y nude, así como delineados sutiles que mantengan el equilibrio del rostro. Labios finos: tienen poco volumen y líneas más delicadas. Les favorecen los gloss, labiales brillantes y tonos claros, además de delinear ligeramente por fuera del labio para dar efecto de mayor tamaño.

|pinterest

Labio superior más delgado: el labio inferior es más voluminoso. Lo ideal es usar tonos claros o brillo en el labio superior y delinearlo suavemente para equilibrar ambos.

el labio inferior es más voluminoso. Lo ideal es usar tonos claros o brillo en el labio superior y delinearlo suavemente para equilibrar ambos. Labio inferior más delgado: el labio superior destaca más. Favorece aplicar gloss o tonos claros en el labio inferior y evitar colores muy oscuros en esa zona.

|pinterest

Labios bien definidos: tienen un contorno marcado. Les quedan perfectos los labiales mate y los colores intensos que resalten su forma natural.

tienen un contorno marcado. Les quedan perfectos los labiales mate y los colores intensos que resalten su forma natural. Labios con arco de cupido marcado: se distingue claramente la forma en “V” del labio superior. Les favorece delinear el arco y usar tonos satinados o cremosos que destaquen esa característica.

se distingue claramente la forma en “V” del labio superior. Les favorece delinear el arco y usar tonos satinados o cremosos que destaquen esa característica. Labios con comisuras caídas: las esquinas tienden a ir hacia abajo. Favorece levantar visualmente las comisuras con corrector y optar por tonos claros o medios para un efecto más fresco.

|pinterest

Los colores que benefician a estos labios