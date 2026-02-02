Uñas con estrellas, la tendencia para lucir en febrero 2026; ¿cómo se realizan?

Febrero del 2026 se caracteriza por ser un mes en donde miles de personas utilizan el dinero que tienen para hacerse “arreglitos físicos” en medio de la temporada del amor y la amistad. En ese sentido, los diseños de uñas son uno de los apartados más importantes, y existe un diseño con estrellas que se perfila para ser la tendencia del mes.

Se trata de un diseño de uñas en el que las estrellas son el máximo atractivo tanto en hombres como en mujeres, por lo que aquí la imaginación es el límite a través de la combinación de tonalidades y colores. Si quieres conocer más al respecto de este diseño para sorprender a todos en este mes, entonces quédate con nosotros.

¿Cómo hacer el diseño de uñas con estrellas para febrero de 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que el diseño de uñas con estrellas no solo será la tendencia en febrero, sino que se vislumbra como uno de los estilos más utilizados a lo largo del año no solo por su cercanía con un apartado infantil, sino también por tener un estilo nail art que normalmente es del gusto de todas las personas.

Bajo esta tónica, existen algunos diseños que sobresalen entre los demás y uno de estos es el minimalista, el cual consiste en colocar pequeñas estrellas blancas, negras o plateadas sobre la base nude de tus uñas. Se trata, entonces, de un diseño ideal para quienes desean presentar un estilo delicado pero, a su vez, con potencia.

Existe otro modelo que tiene en el azul oscuro su característica principal, pues no es más que un clásico estilo de manicura francesa en el que las estrellas forman una tonalidad más fuerte que la base de las uñas. Finalmente, también se encuentra el celestial glam, mismo en el que las estrellas se distinguen por ser plateadas o doradas sobre esmaltes que, a su vez, son brillosos.

¿Cuáles son los mejores colores para los diseños de uñas con estrellas?

Expertos en la materia consideran que existen combinaciones exitosas para el diseño de uñas con estrellas, entre el que destaca el blanco con estrellas plateadas o, bien, el negro con estrellas doradas , el cual brinda un toque de juventud, dinamismo y elegancia al por mayor.