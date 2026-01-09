Los diseños de uñas puntiagudas y estampadas que son tendencia

En esta temporada la manicura nos presenta como dominante a los tonos suaves, pero también diseños sutiles. No es que tengas que renunciar a las texturas o creatividad, sino que se debe ser más cuidadosa con los diseños y se debe poner atención a las puntas.

Para esta oportunidad tenemos las uñas con sencillez elevada, es decir que den una sensación de uñas limpias, lujosas, pero cuidadosamente diseñadas sin excesos.

¿Cuál es la manicura que causa furor?

Uñas con estampado de cuadros y rayas escocesas

En este caso tenemos diseños que van de la mano con las prendas de punto a cuadros. Es una tendencia que ha llegado para quedarse y los especialistas dicen que habrá más diseños que incluyan los estampados de cuadros escoceses y argyle, que ya son virales.

Uñas de textura de terciopelo cromado

Una de las texturas preferidas es el terciopelo y sigue siendo tendencia. Aquí se juega mucho con los efectos magnéticos de cat-eye y una superposición de esmalte de cromo.

Uñas con acabados 3D

Llegamos a los acabados 3D que son las favoritas y continúan con su legado. Tienes que superponer esmaltes sobre una base más oscura para conseguir un atractivo acabado brillante. Puedes agregar calcomanías en 3D o una superposición de elementos cromados.

Uñas tipo Chanel

Desde Chanel han recordado la importancia de las texturas. Aquí se opta por el tweed, texturas tejidas e incluso los refinados estampados de leopardo.

Uñas con forma de almendra esculpidas y bordes metalizados

La forma de la uña juega una parte importante de la manicura es por esto que las uñas almendradas son las que se imponen. El diseño muestra líneas limpias, siluetas esculturales y acabados pulidos.

Uñas puntiagudas y ultrabrillantes

Aquí tienes que utilizar capas finísimas de esmalte blanco, nude o colores suaves con el objetivo de conseguir un acabado translúcido. Así es que tus uñas van a tener un aspecto etéreo y de ensueño, minimalista pero llamativo.