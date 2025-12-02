Estos son los 5 diseños de manicura más originales para las fiestas de Navidad

Los diseños de manicura se han vuelto tendencia para las fiestas de Navidad, siendo un estilo creativo que lleva dibujos típicos de la temporada festiva. Para el 2025, llegaran tendencia que van a dominar en las celebraciones; seguramente en redes sociales podrás encontrar todo tipo de opciones disponibles.

Una manicura que ahora es tendencia; para que la puedas emplear próximamente, te detallaremos todas las opciones que puedes aplicar en tus manos. Así que toma nota para que descubras las combinaciones que puedes aplicar.

¿Cuáles son los 5 diseños que puedo aplicar en Navidad?

Por suerte, hay múltiples diseños disponibles, permitiendo que las personas tengan varias opciones para aplicarse con diversas técnicas y colores. El portal de Glamour explica los siguientes estilos que podemos aplicar en la manicura para las fiestas de Navidad:

Efecto perlado o glaseado: Solamente hay que colocar una base blanca para después agregar el efecto; es un estilo más sencillo y elegante. Efecto cat eye con copos de nieve: Para ello hay que colocar un fondo blanco o nude, y encima se agrega el efecto, dándole una apariencia de auroras boreales; añade algún dibujo de copos de nieve o destellos. Dibujo a mano alzada: Sobre cualquier color añade los dibujos de copos de nieve o hielos; hay quienes los pintan de dorado o les agregan textura para mayor realismo. Francés con glitter: En la punta de la uña agrega brillo o haz un degradado sin que llegue a la cutícula. Para darle más color, agrega alguna piedra o diseño navideño encima. Base de colores oscuros: No todos los diseños deben ser con colores claros; puedes agregar tonalidades oscuras como rojo, azul o negro y encima colocar algún dibujo de moños, estrellas o personajes navideños.

¿Cómo cuidar tu manicura?

Las uñas de copo de nieve son una manicura para las fiestas de Navidad que se recomienda hacer con gelish, ya que te permitirá una mayor duración, evitando que se caigan en cuestión de días. Para que te duren más tiempo, se recomiendan los siguientes cuidados, según Mundo Deportivo: