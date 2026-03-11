6 peinados que te hacen ver más vieja y muchas mujeres no lo notan: son estos

Aunque suene increíble, los peinados que usamos tienen la capacidad de impactar en todo el rostro, tanto de forma positiva como negativa. Esto ya que hay algunos estilos capilares que, lejos de favorecer, endurecen las facciones y provocan ese temido efecto de "vejez" del que tantas personas tratan de escapar.

Así que para no aparentar más años de los que en verdad se tienen, es fundamental cuáles son las versiones que se acoplan bien a nuestro tipo de rostro y evitar aquellas que simplemente no combinan. La buena noticia es que en la mayoría de casos, es perfectamente posible hacerlo solo cambiando la forma en que se estiliza o con una visita exprés al salón de belleza.

¿Qué peinados envejecen? 6 estilos que deberías evitar si quieres lucir joven

Pelo lacio y sin movimiento . Si bien las melenas lacias tienen la facilidad de adelgazar la cara, cuando se usa con cortes planos y sin volumen, llega a darse un efecto poco juvenil.



. Si bien las melenas lacias tienen la facilidad de adelgazar la cara, cuando se usa con cortes planos y sin volumen, llega a darse un efecto poco juvenil. Chongo muy pulido . En esta temporada de calor tan intenso, los peinados recogidos son siempre una salvación

6 peinados que envejecen y quizá no lo sabías|Pinterest

. Pixie rígido y simétrico . Existen cortes de pelo atrevidos que no todas se atreven a llevar, como el pixie, que apuesta por cabelleras mini y deja al descubierto el cuello y la cara. Sin embargo, para que se vea bien hay que darle movimiento con capas o degrafilado, sino parecerá "de abuelita" .



. Existen que no todas se atreven a llevar, como el pixie, que apuesta por cabelleras mini y deja al descubierto el cuello y la cara. Sin embargo, para que se vea bien . Flecos con mucho volumen . Los flequillos son de esos peinados que quedan hermosos y ayudan a afinar las facciones (incluso para caras redondas)



. Trenzas muy apretadas. A pesar de que las trenzas son de esos estilos que no fallan cuando quieres estar cómoda, si se hacen muy tirantes envejecen. Esto debido a que sujetar muy fuerte desde la raíz llega a endurecer el rostro y hace que te veas más grande.

