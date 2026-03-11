6 peinados que te hacen ver más vieja y muchas mujeres no lo notan: son estos
Usar los peinados incorrectos puede arruinar cualquier look y hasta hacer que parezcas mucho mayor de lo que realmente eres por cómo enmarcan las facciones.
Aunque suene increíble, los peinados que usamos tienen la capacidad de impactar en todo el rostro, tanto de forma positiva como negativa. Esto ya que hay algunos estilos capilares que, lejos de favorecer, endurecen las facciones y provocan ese temido efecto de "vejez" del que tantas personas tratan de escapar.
Así que para no aparentar más años de los que en verdad se tienen, es fundamental cuáles son las versiones que se acoplan bien a nuestro tipo de rostro y evitar aquellas que simplemente no combinan. La buena noticia es que en la mayoría de casos, es perfectamente posible hacerlo solo cambiando la forma en que se estiliza o con una visita exprés al salón de belleza.
¿Qué peinados envejecen? 6 estilos que deberías evitar si quieres lucir joven
- Pelo lacio y sin movimiento. Si bien las melenas lacias tienen la facilidad de adelgazar la cara, cuando se usa con cortes planos y sin volumen, llega a darse un efecto poco juvenil.
- Chongo muy pulido. En esta temporada de calor tan intenso, los peinados recogidos son siempre una salvación, pero también pueden convertirse en enemigos de la imagen. Esto pasa con moños relamidos en extremo o con muchas capas de spray.
- Pixie rígido y simétrico. Existen cortes de pelo atrevidos que no todas se atreven a llevar, como el pixie, que apuesta por cabelleras mini y deja al descubierto el cuello y la cara. Sin embargo, para que se vea bien hay que darle movimiento con capas o degrafilado, sino parecerá "de abuelita".
- Flecos con mucho volumen. Los flequillos son de esos peinados que quedan hermosos y ayudan a afinar las facciones (incluso para caras redondas), pero cuando no se estilizan de la forma correcta hacen que la apariencia se vea vieja. Un error gravísimo es darle demasiado volumen al fleco, ya sea que lo uses de lado o recto.
- Trenzas muy apretadas. A pesar de que las trenzas son de esos estilos que no fallan cuando quieres estar cómoda, si se hacen muy tirantes envejecen. Esto debido a que sujetar muy fuerte desde la raíz llega a endurecer el rostro y hace que te veas más grande.
- Corte de mariposa sin forma. Entre las tendencias de cortes de pelo que arrasarán en 2026, está el "butterfly cut", que se compone de capas largas y asimétricas. Tristemente, este estilo pierde toda su magia cuando no se le da mantenimiento.