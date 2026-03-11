Uñas para mujeres de 60: Los 5 colores que REJUVENCEN tus manos

Si evitas un esmalte de uñas brillante porque sientes que tus manos lucen envejecidas, tienes razón en ser selectiva, pero hay tonos que realmente resaltan las manos maduras y hacen que se vean mucho más hermosas. Descubrir los colores que funcionan mejor y cuáles no, hará que tu forma de ver la manicura cambie por completo.

Rosas claros, beiges suaves, malvas translúcidos y rojos clásicos crean un look refinado y sofisticado que se siente actual sin ser demasiado recargado. La clave está en encontrar tonos que armonicen perfectamente con tu subtono de piel.

¿Qué colores de uñas lucen mejor en manos maduras?

Jessica Dickson, manicurista de celebridades que ha trabajado con figuras como Kate Beckinsale y Juno Temple, afirma que ciertas gamas funcionan como un "borrador" visual.

"Los colores que quedan bien en manos maduras son los rosas claros, los melocotones y los beiges", explica. Según la experta, los colores claros pueden realzar el aspecto de la piel, mientras que los tonos excesivamente oscuros tienden a centrar la atención en las líneas de expresión y la decoloración que pueda empezar a notarse con el tiempo.

Después de los 60: ¿Cuáles son los 5 mejores colores para resaltar la elegancia?

Rojos clásicos: Un rojo con base cálida aporta vitalidad y es un símbolo atemporal de sofisticación.

Cromo suave: Un brillo sutil que aporta luz sin ser demasiado estridente.

Borgoña: Para quienes buscan profundidad, el borgoña es más amable que el negro o el azul noche.

Blanco lechoso (Milky White): A diferencia del blanco puro, este tono suaviza la textura de la uña.

Nudes transparentes y rosas: El "look natural" que nunca falla para una apariencia limpia y saludable.

¿Cuáles son los colores de uñas que debes evitar después de los 60?

Aunque no existe una prohibición absoluta, hay tonos que acentúan los signos del paso del tiempo. Los neones y amarillos brillantes suelen ser los principales culpables.

Pattie Yankee, manicurista de famosos y fundadora de Pattie Yankee Products, explica la razón técnica: “A medida que envejecemos, podemos experimentar manchas de la edad y decoloración. Para evitar que esto se note, evita colores como amarillos, naranjas y tonos neón, ya que acentúan estos signos”.

¿Qué colores resaltan las imperfecciones?

Colores súper oscuros

Esmalte con brillantina (glitter grueso)

Pasteles tiza

Blanco puro



En este 2026, la manicura para manos maduras se enfoca en la luminosidad y la frescura. Elegir el tono adecuado no solo es una cuestión de moda, sino una herramienta de confianza personal.

