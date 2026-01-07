Los 5 diseños de uñas cromadas que debes usar para la oficina en el inicio de año

En los últimos meses, los diseños de uñas cromadas han obtenido mayor relevancia, debido al gran brillo que obtienen. Anteriormente, se pensaba que solamente se podía aplicar en manicuras doradas y plateadas, pero ahora es posible usarlo en todo tipo de estilos, aumentando su versatilidad.

¡Llega un nuevo refuerzo escarlata y ‘El Mono’ Osuna arremete contra los suyos! Revive lo mejor del Exatlón

Si quieres emplearlo, entonces quédate para que tomes nota, ya que son alternativas que podrás presumir en tu oficina para el inicio de año. Así que descubre las opciones que tenemos para ti.

¿Qué diseños de uñas cromadas puedo usar?

Como ya se mencionó, ahora los diseños de uñas cromadas son muy versátiles, ya que ofrecen múltiples estilos para nuestras manos. Si quieres usarla en la oficina para el inicio de año, entonces toma nota de las alternativas que vamos a compartirte:

En el color de tendencia: Para el 2026, se espera que el 'cloud dancer' y el borgoña dominen, así que puede emplear el efecto cromado para darle una tonalidad brillante, con un estilo glaseado.

En tonalidades difuminadas: En la punta pide que te coloquen un color intenso que sea degradado hacia la cutícula y encima coloca el efecto; van a parecer de porcelana.

Un efecto 3D cromado: Si no quieres algo tan llamativo, pide que te hagan efectos minimalistas de 3D cromado. Una alternativa más original que no debes dejar pasar.

Algo más colorido: Si lo que tú quieres es más color, pide que en tus uñas apliquen cromados de diversos colores; va a parecer que tienes una aurora boreal en tus manos.

Un clásico de clásicos: Hay dos alternativas: la primera es que te hagan un francés y encima coloque el efecto; o que en la línea blanca del francés sea sustituido por el efecto metálico. Ambas lucen espectaculares para la oficina.

¿Cómo conseguir el efecto cromado?

Para quienes son amantes de los diseños de uñas cromadas , deben saber cómo se aplica el reconocido efecto. Una vez que se pinta la uña de un color base o cualquier tipo de tonalidad, encima se frota un pigmento en polvo, con el que se logra ese aspecto metálico.

Se recomienda hacer todo el proceso con la ayuda de gelish, puesto que de esa manera vamos a lograr que dure por más tiempo en el inicio de año. No dejes pasar la oportunidad de tenerla y agenda tu cita en el salón de belleza de confianza.