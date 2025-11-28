inklusion logo Sitio accesible
39 ideas de uñas rojas para Navidad: cortas, largas, almendradas y de todos los diseños

Descubre las mejores propuestas de uñas para la Navidad, desde estilos minimalistas hasta diseños llamativos, en múltiples versiones para todos los gustos.

Ana André
39 ideas de uñas rojas para Navidad
El rojo es el color protagonista de la Navidad y también uno de los favoritos para llevar en las uñas durante esta temporada. Ya sea que prefieras un look clásico, moderno o sofisticado, existen decenas de diseños que se adaptan a cada estilo y forma. Desde propuestas elegantes y minimalistas hasta combinaciones con brillos, arte navideño y acabados creativos, estas 39 ideas te ayudarán a elegir la manicura perfecta para celebrar las fiestas con mucho estilo.

Una por una, todas las combinaciones que puedes hacer para esta Navidad:

  1. Rojo clásico brillante
  2. Rojo mate con acento dorado
  3. Rojo con punta francesa glitter
  4. Francesa invertida en rojo
  5. Rojo metálico espejo
  6. Rojo con copos de nieve blancos
  7. Rojo con líneas doradas minimalistas
  8. Rojo con detalles en plata
  9. Rojo con un dedo en glitter completo
  10. Rojo cereza intenso
  11. Rojo con efecto azúcar
  12. Rojo con estrellas doradas
  13. Rojo con diseño de caramelos navideños
  14. Francesa roja en uñas almendradas
  15. Rojo con base transparente y detalles flotantes
  16. Rojo vino profundo
  17. Rojo con corazones brillantes
  18. Rojo con papel foil dorado
  19. Rojo marmolado con blanco
  20. Rojo con líneas abstractas
  21. Rojo con detalles en negro
  22. Rojo con efecto aurora nails
  23. Rojo con glitter degradado
  24. Rojo con base láctea y puntas rojas
  25. Rojo satinado con toque perlado
  26. Rojo con mini árboles navideños
  27. Rojo con nieve en la punta
  28. Rojo con efecto terciopelo
  29. Rojo con rhinestones discretos
  30. Rojo con glitter holográfico
  31. Rojo oscuro casi borgoña
  32. Rojo con un diseño de reno
  33. Rojo translúcido “gelatina”
  34. Rojo con rayas estilo regalo navideño
  35. Rojo con un dedo blanco decorado
  36. Rojo fuego brillante para uñas largas
  37. Rojo con efecto cromado
  38. Rojo con puntitos blancos tipo nevado
  39. Rojo con combinación mate + brillante en el mismo diseño.
×
×