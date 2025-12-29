5 diseños para usar las uñas chocolate y lucir elegante en la fiesta de Año Nuevo

Las uñas chocolate se destacan por ser un estilo sofisticado, el cual se puede adaptar a uñas cortas o largas, permitiendo que tus manos tengan un aspecto elegante durante la fiesta de Año Nuevo; por eso se convierte en el color favorito para muchas mujeres.

Además, es muy versátil de usar; es así que te diremos 5 diseños diferentes que puedes optar, así que toma nota para que descubras las diversas formas en que lo puedes emplear para lucir una manicura de impacto.

¿Qué diseños puedo usar en color chocolate?

Las uñas chocolate no solo consisten en colocar el color; puedes implementarlo con diseños creativos, permitiendo que tus manos adquieran un aspecto creativo y diferente, logrando acaparar todas las miradas. Considera los 5 diseños que Vanidades comparte en su portal para lucir una manicura elegante en la fiesta de Año Nuevo:

Aplica el efecto de ‘Cat Eye’; además de lucir un color espectacular, tendrás un diseño innovador y llamativo al jugar con el diseño magnético.

Aplica el efecto perlado sobre el color; no es tan llamativo, pero hará resaltar la tonalidad que traes.

Si deseas algo más llamativo, opta por pedir diseños en 3D, ya sea la aplicación de estrellas doradas o un círculo en los bordes de la uña. Van a ser la estrella de la fiesta de Año Nuevo .

. Un clásico minimalista puede ser el efecto ‘aura nails’, que del centro tiene un color más claro y en los laterales se oscurece.

Como última opción, puedes optar por un animal print en todas las uñas o solo una, un aspecto elegante y sexy al mismo tiempo.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para un retoque?

Usualmente, para hacer los diseños de uñas chocolate , suele hacerse con el uso de gelish, permitiendo que pueda permanecer en tu manicura por más tiempo, pero para ello es importante hacer su retoque cada cierto tiempo.

Se recomienda hacer los retoques cada 2 a 3 semanas, según el portal de Belity, ya que las expertas eliminarán cualquier tipo de fisura y harán que tus manos se vean impecables. Se recomienda que, al ya no quererlas, vayas a un salón a su retiro, ya que arrancarla de la uña puede causar graves daños.