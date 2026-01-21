5 diseños de uñas con insectos creativos y que te harán lucir una manicura original

Aunque todavía faltan un par de semanas para terminar el invierno, ya algunas usuarias están buscando diseños de uñas para recibir la primavera, siendo un gran momento para optar por estilos con insectos creativos, siendo una manicura original que atraerá a todas las miradas de alrededor.

Si te gustaría intentar algo nuevo, te detallaremos algunas opciones que puedes seleccionar, ideas que a todos les encantarán. Así que toma nota de todo lo que te vamos a explicar.

¿Qué diseños de uñas hacerme?

La principal ventaja de los diseños de uñas con insectos creativos es que puedes adaptar el estilo, permitiendo tener alternativas minimalistas o muy llamativas que se adapten al largo de tu uña. Para tener una manicura original, considera hacerte las siguientes alternativas:

Pide que te hagan un francés clásico y sobre ellos que coloquen una pequeña catarina; le dará un efecto muy divertido y mantendrá su elegancia.

Si quieres algo más atrevido, pide que en cada uña te hagan un diseño en 3D de insecto, ideal para manicuras cortas o largas.

Si eres fan del negro, no te preocupes, hay muchas opciones, una de ellas en que hagan un marco negro sobre tu uña y en la parte central dibujen todo tipo de bichos.

Otra alternativa que puedes optar es que te hagan un clásico francés con el efecto “polka dot”, para finalmente encima adornar una de tus uñas con una catarina.

Si deseas evitar a toda costa efectos en 3D, no hay problema, puedes pedir que en cada uña te dibujen las alas de una mariposa, el patrón de una hoja o una telaraña.

A todas las opciones que mencionamos, puedes incorporar efectos como cromados o “cat eye”; aquí lo importante es que pongas a volar toda tu imaginación.

¿Cuál es la tendencia de uñas en el 2026?

Se espera que para el 2026 los diseños de uñas estén dominados por opciones minimalistas, tonos nudes y blancos, y efectos perlados. Características que sean posibles verlas en portadas y páginas de moda. Sin embargo, esto no implica que no puedas usar estilos llenos de color o llamativos.

Aunque te contamos 5 estilos con insectos creativos para tener una manicura original , es una realidad que hay una gran variedad de opciones para poder arreglar tus manos. Busca los bichos que deseas y luce manicuras de impacto.