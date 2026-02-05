5 diseños de uñas coreanas color blanco para una manicura estilizada y perfecta

La ventaja de los diseños de uñas coreanas en color blanco es que es una alternativa infalible para lograr una manicura estilizada y perfecta, adaptándose a todo tipo de eventos importantes, además de poder emplear la tonalidad de diversas formas para tener un estilo único.

Es así que te vamos a compartir 5 estilos diferentes que puedes emplear para embellecer tus manos. Entonces toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer al respecto.

¿Qué diseños de uñas están de moda?

Si estás en busca de una manicura estilizada y perfecta, hoy es tu día de suerte, porque te vamos a explicar 5 diseños de uñas coreanas en color blanco, alternativas que te harán sobresalir por lo elegantes y llamativas que son. Considera hacerte las siguientes alternativas:

En unas uñas coloca el estilo “polka dot” con puntos blancos y la base blanca; las demás uñas puedes decorarlas con decorativos en 3D, ya sean moños o perlas.

Con un francés difuminado en blanco, encima coloca una capa de glitter transparente; va a parecer que tienes hielo o nieve en tus manos.

Si quieres algo más discreto, en una base nude, pide que agreguen un poco de blanco, y con ayuda de un pincel van a dar un efecto de mármol.

Para mayor creatividad y elegancia, sobre el color blanco, opta por añadir decoraciones en 3D con cromado en plateado.

Por último, sobre todas las uñas blancas, agrega algunos diamantes para que se vean muy brillantes. Para algo más llamativo, agrega accesorios de mayor tamaño.

¿Las uñas blancas son tendencia en el 2026?

Para el 2026, habrá un color blanco que va a dominar el mundo de la moda. Esto se debe a que fue una tonalidad que PANTONE declaró como “El color del año”; se trata del “cloud dancer”, destacándose por ser un blanquecino con ligeros matices en gris, que se destaca por transmitir calma y serenidad.

Además de poder usarlo en una manicura estilizada y perfecta, es una gran alternativa para aplicarlo en la moda o en el diseño de interiores. Mantente en tendencia y usa algunos de los diseños de uñas coreanas que te acabamos de compartir.