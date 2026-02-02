5 diseños de uñas minimalistas y románticos para usar el 14 de febrero

El 14 de febrero es una festividad importante, en la que todos los lugares se llenan de corazones, flores y cupidos, debido a que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Para tener todo el flow de la gran fiesta, debes usar diseños de uñas que sean de la temporada.

Es así que te vamos a compartir estilos minimalistas y románticos para que los puedas usar en la gran fiesta y en cualquier evento importante que tengas.

¿Qué diseños de uñas minimalistas y románticos hacerte?

Por suerte, ahora es posible hacerte diseños de uñas que sean minimalistas y románticos al mismo tiempo, siendo grandes opciones para poder llevar el 14 de febrero o durante tus jornadas de trabajo. Considera hacerte las siguientes alternativas:

Para algo muy sencillo y clásico, pide un francés en blanco, y muy cerca de la punta añade un pequeño corazón

Sobre una uña nude, agrega el efecto glazed y encima pide algunos pequeños corazones.

Otra versión de francés: puede ser que dibujen la silueta de la uña en rojo, para que sobre la línea roja dibujes un pequeño corazón.

Para algo más llamativo, pide que te hagan un corazón al momento de hacerte un francés, pero deben usar un glitter rojo intenso.

En una base nude, coloca corazones de color negro y añade el efecto cromado o glazed para darles mayor brillo.

¿Qué día va a ser el 14 de febrero de 2026?

El 14 de febrero del 2026, especialmente va a caer en un sábado en México, por lo que es importante que consideres eso si tienes planeado ir a algún restaurante, cine o parque, ya que es posible ver a muchas personas celebrando la gran fiesta con sus parejas.

Aún tienes bastante tiempo para ir con la manicurista y usar algunos de los diseños de uñas que te recomendamos, alternativas que son minimalistas y románticas, haciendo lucir tus manos espectaculares para cualquier ocasión. No olvides que la celebración la puedes festejar con tus amistades.