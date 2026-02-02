5 diseños de uñas minimalistas y románticos para usar el 14 de febrero
¡Impactante! Descubre cuáles son los diseños de uñas que son minimalistas y románticos, ideales para poder usarlas en la celebración del 14 de febrero
El 14 de febrero es una festividad importante, en la que todos los lugares se llenan de corazones, flores y cupidos, debido a que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Para tener todo el flow de la gran fiesta, debes usar diseños de uñas que sean de la temporada.
Es así que te vamos a compartir estilos minimalistas y románticos para que los puedas usar en la gran fiesta y en cualquier evento importante que tengas.
¿Qué diseños de uñas minimalistas y románticos hacerte?
Por suerte, ahora es posible hacerte diseños de uñas que sean minimalistas y románticos al mismo tiempo, siendo grandes opciones para poder llevar el 14 de febrero o durante tus jornadas de trabajo. Considera hacerte las siguientes alternativas:
- Para algo muy sencillo y clásico, pide un francés en blanco, y muy cerca de la punta añade un pequeño corazón
- Sobre una uña nude, agrega el efecto glazed y encima pide algunos pequeños corazones.
- Otra versión de francés: puede ser que dibujen la silueta de la uña en rojo, para que sobre la línea roja dibujes un pequeño corazón.
- Para algo más llamativo, pide que te hagan un corazón al momento de hacerte un francés, pero deben usar un glitter rojo intenso.
- En una base nude, coloca corazones de color negro y añade el efecto cromado o glazed para darles mayor brillo.
@nailsbypaular minimal v-day nails! ♥️🥀🌹 a gorgeous sparkly red nail design that not only looks incredibly cool, but is also perfect for the upcoming valentine's day! — using: • @Kiara Sky Professional Nails pink hema-free builder gel "Amore" 🫶🏻 red hema-free glitter gel "Sweet Seduction" ♥️ hema-free high-shine top coat ✨ nail art brushes: "M" and "L" liners 🌷 (use my code PAULAR10 for 10% off! 💸) *paid to create #rednails #minimalnails #vdaynails #kiaraskynails #fypシ゚ ♬ original sound - jae
¿Qué día va a ser el 14 de febrero de 2026?
El 14 de febrero del 2026, especialmente va a caer en un sábado en México, por lo que es importante que consideres eso si tienes planeado ir a algún restaurante, cine o parque, ya que es posible ver a muchas personas celebrando la gran fiesta con sus parejas.
Aún tienes bastante tiempo para ir con la manicurista y usar algunos de los diseños de uñas que te recomendamos, alternativas que son minimalistas y románticas, haciendo lucir tus manos espectaculares para cualquier ocasión. No olvides que la celebración la puedes festejar con tus amistades.
@nailsbypaular you can’t go wrong with a minimalistic mani! :) ♥️🍷✨ #nailart #valentinesnails #valentinesnails2023 #minimalnailart #heartnails #cutenails #pinterestnails #nailsartvideos #nailtutorial #fypシ #nailtok ♬ Me Gustas Tu - Sped Up Version - Manu Chao