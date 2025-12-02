Cada diciembre, la CDMX se llena de puestos callejeros y verbenas que tienen lo necesario para decorar la casa y comprar los obsequios a buen precio. Hay opciones para todos los bolsillos, pero existe un mercado navideño que destaca porque es mucho más barato que el resto y ofrece una gran variedad de artículos.

El sitio en cuestión es el Mercado de Jamaica, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, tiene gran historia y prestigio entre los clientes, lo que ha hecho que permanezca como un referente imperdible en esta temporada. Por lo que si apenas estás buscando dónde surtir tu lista de compras para Navidad y Año Nuevo, considera esta opción que nunca falla.

Gobierno CDMX En el Mercado de Jamaica encuentras de todo a precios bajos.

¿Por qué el Mercado de Jamaica es ideal para hacer el "súper navideño"?

Con 68 años de antigüedad, el Mercado de Jamaica es uno de los puntos comerciales más conocidos de la Ciudad de México, tanto para los que van a surtir su despensa personal, como para los que surten los productos de sus negocios. Esto se debe a que en ambos casos manejan excelentes precios y buena calidad, sumado al hecho de que se pueden encontrar artículos de todo tipo.

Wikimedia Commons / Thelmadatter Los pasillos del Mercado de Jamaica se transforman en cada temporada del año

Durante las fiestas decembrinas, este mercado se transforma con el espíritu navideño en sus puestos y locales, mismos que desde noviembre comienzan a ofrecer adornos para la casa, decoraciones para exterior, luces brillantes, esferas de colores, e incluso el pino natural que se acostumbra a poner en estas fechas.

¿Cuánto dinero llevar al Mercado de Jamaica?

Aunque manejan precios económicos en casi todo, la cantidad exacta de dinero que necesitas para una visita depende plenamente de qué tanto quieras llevar. Por ejemplo, si solo vas por adornos y decoraciones, con unos 300 pesos te alcanza perfecto; pero si pretendes comprar un pino de Navidad, el presupuesto recomendado es de mínimo 500 pesos, sin contar los extras necesarios para hacerlo lucir precioso.

Canva En este mercado navideño de la CDMX puedes llevar mucho con poco presupuesto

¿Cómo llegar al Mercado de Jamaica?

Este emblemático mercado navideño de la CDMX está ubicado en Guillermo Prieto # 45, Jamaica. Venustiano Carranza, CDMX. Como referencia, está a unos pasos de la estación Jamaica de la línea 9 del metro, que va de Pantitlán a Tacubaya. Abre de lunes a domingo las 24 horas del día, pero lo mejor es confirmar con los locatarios cómo manejan sus horarios y acudir siempre cuando se considere más seguro para evitar incidentes.