La calle de Ciudad de México que NUNCA deberías recorrer sin compañía (te arrepentirás)

La vida en la Ciudad de México siempre parece avanzar a pasos acelerados y sus habitantes ya están más que acostumbrados a moverse con rapidez por la calle. No obstante, hay ciertos lugares a los que es mejor ir solo, pues de lo contrario se podría quedar a expensas de incidentes y experiencias poco agradables.

De acuerdo con la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, la zona de la Ciudad de México a la que casi nadie quiere ir sin acompañantes porque llega a ser peligrosa, es Circunvalación, situada en el corazón del Centro Histórico.

¿Por qué la calle de Circunvalación en Ciudad de México no debe visitarse en solitario?

Sobre las razones por las que conviene evitar asistir solo a este lugar, se destaca el incremento de delitos que se ha reportado en los últimos años, incluyendo un enfrentamiento a presuntos extorsionadores en 2025, encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, está relativamente cerca del Mercado de Sonora, donde autoridades como PROFEPA han intervenido para detener la venta ilegal de animales.

Crédito: SECGOB La zona de Circunvalación es percibida para usuarios que transitan solos

Adicionalmente, la calle de Circunvalación en la Ciudad de México está dedicada mayormente al comercio, suele haber mucha gente durante el día. Lo que dificulta el tránsito e incrementa el riesgo de ser víctima de los llamados “carteristas”, que se aprovechan de las multitudes para extraer teléfonos, carteras y otros artículos de valor.

¿Cómo fue que La Merced se transformó en una zona peligrosa de la CDMX?

Pese a su cercanía con el Centro Histórico y la conectividad que tiene hacia puntos clave de la CDMX, este territorio lleva años siendo catalogado como una de las peores ubicaciones para personas que viajan solas. Esto a comparación de sitios como la calle de Madero y el Zócalo Capitalino.

En cuanto a su transformación con el paso del tiempo, un artículo de Héctor Francisco Castillo Berthier para el Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que La Merced se convirtió en un punto que combinan problemas sociales y urbanos de la capital. Según este análisis, algunos de los principales aspectos negativos, serían el ambulantaje, la falta de espacios públicos, la pobreza de sus habitantes y la presencia de negocios dedicados a actividades sexuales.

¡Delicias marítimas! Rahmar se lanzó a La Viga y encontró un tesoro TV Azteca [VIDEO] Rahmar Villegas se dio una vuelta por La Viga en CDMX y encontró unas imperdibles joyas culinarias marítimas. ¡Ojo a las espectaculares especialidades!

Es por esto que muchos habitantes prefieren evitar este territorio, en especial cuando se trata de recorridos en solitario en la calle de la Ciudad de México. Además, está cerca de la zona de Tepito, que se recomienda explícitamente jamás visitar solo si no se tiene noción de las direcciones.