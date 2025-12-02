Con el fin de año, muchas personas tienen la intención de renovar su guardarropa o comprarse zapatos nuevos, pues es en esta temporada cuando reciben su aguinaldo y bonos. Así que para aprovechar al máximo este dinero, se buscan los mejores precios y modelos, algo que es posible encontrar en una plaza de Guadalajara que ha ganado popularidad entre los compradores.

Este centro comercial que cada vez es más frecuentado entre quienes quieren hacer compras inteligentes es Punto Sur, una alternativa que es accesible y variada, según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT.

¿Por qué Punto Sur es la plaza de Guadalajara más popular del momento?

Una frecuente al mencionar centros comerciales en Guadalajara, es pensar en Andares, que hasta tiene tiendas de lujo. Sin embargo, siempre es conveniente abrirse a otras posibilidades, en especial cuando se tiene la intención de aprovechar los ahorritos para darse un gusto esta época navideña.

En Punto Sur, catalogada como la más variada por la IA, encontrarás artículos para mujer, hombre, niños y niñas. Marcas de fast fashion con precios competitivos, boutiques nacionales, zapaterías, tiendas de deporte, joyerías, electrónica o para la decoración del hogar. Además, entre sus facilidades tiene bancos, cajeros automáticos, cine, estéticas y restaurantes.

Instagram. @puntosurguadalajara En esta plaza de Guadalajara hay desde tiendas de ropa hasta estéticas

Por lo que no solo es el sitio indicado para comprar (casi) todo lo que puedas imaginar, sino que igualmente puedes dar un recorrido por sus pasillos, tomarte un helado o comer en uno de sus establecimientos. Así te irás dando una idea de qué es lo que realmente te vas a llevar mientras pasas un rato agradable en familia.

Cómo llegar a Punto Sur, el centro comercial de Guadalajara que tiene de todo

La dirección exacta de esta plaza en Guadalajara que te conviene si quieres precios accesibles, es: Avenida Punto Sur # 312. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, 45640. Abre de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.

Si vas en transporte público, puedes llegar usando las líneas A04, A05, LM-C01 y LM-V1, que pasan por diversos puntos estratégicos de la ciudad. Y en automóvil, una ruta conveniente es usando el Periférico Manuel Gómez Morín y López Mateos Sur, hacia la avenida Punto Sur.